Mercedes-Benz 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü kutluyor - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Kültür ve sanat alanına aralıksız destek vermeye devam eden Mercedes-Benz, 15 Nisan Dünya Sanat Günü'nü kutluyor.

34 yıldır aralıksız olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nı destekleyen Mercedes-Benz'in sanat verdiği en son destek, "She's Mercedes" platformu kapsamında sponsor olunan "Çizginin Ötesinde" sergisi oldu.

İstanbul Müzik Festivali sponsorluğu

Mercedes-Benz'in İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile iş birliği 1987'de, İstanbul Müzik Festivali klasiklerinden "Saraydan Kız Kaçırma" operasının gösteri sponsorluğunu üstlenmesiyle başladı. Bu yolculuk, Festival'in en seçkin gösterileri ile devam etti. Mercedes-Benz 30 yılı aşkın süredir kesintisiz devam eden desteği ile kentin en özel sanat etkinliklerinden biri olan İstanbul Müzik Festivali'nin "En Yüksek Katkıda Bulunan Gösteri Sponsorları" arasında yer alıyor.

Mercedes-Benz'in İstanbul Müzik Festivali desteğinin 30'uncu yılının kutladığı 2017 yılında uzun yıllardır devam eden bu iş birliğinin kapsamı genişleterek müziğin her kesime yaygınlaştırılmasını hedefleyen özel etkinliklerle zenginleştirildi. Bu çerçevede 2017 yılında mümkün olduğunca çok çocuğa karşılıksız müzik olanağı sağlamayı ve çocukların sanata katılım hakkı önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen "Barış için Müzik" girişimine destek olundu. Destek çerçevesinde Barış için Müzik Yaylı Orkestrası üyeleri, konser öncesi St. Petersburg Rus Oda Filarmonisi'nin provasına katılarak, deneyimli müzisyenlerle tanışma imkanı buldu. Ardından orkestra, St. Petersburg Rus Oda Filarmonisi ile aynı gece Aya İrini'de ön avluda bir konser verdi. Ayrıca bu destek kapsamında Mercedes-Benz Barış için Müzik Vakfı'na enstrüman bağışında bulundu.

2020 yılında ise İstanbul Müzik Festivali'nin, "Çevrimiçi Gösterimler" kapsamında gerçekleştirilen Wiener Akademie "Beethoven Gala" konserine sponsor olan Mercedes-Benz, pandemi döneminde de sanata desteğe devam etti. Wiener Akademie, İstanbul Müzik Festivali, Salzkammergut Klasik Festivali ve Brucknerhaus Linz işbirliği ile gerçekleştirilen "Beethoven Gala"yla Beethoven'a övgü niteliğinde konserini dinleyicilerle buluşturdu. Konserde Beethoven'ın Re Majör Keman Konçertosu'nu seslendiren Benjamin Schmid büyüleyici anlara sahne oldu.

Mercedes-Benz ayrıca müziğe verdiği destek çerçevesinde 2006-2016 yılları arasında Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nin de gösteri sponsorları arasında da yer aldı.

"Çizginin Ötesinde" sergi sponsorluğu ile sanata desteğe devam ediliyor

Mercedes-Benz'in, gücünü ilham veren kadınlardan alan She's Mercedes platformu kapsamında sponsorluğunu üstlendiği, "Çizginin Ötesinde" sergisi 6 Nisan tarihinde kapılarını sanatseverlere açtı. Uzun yıllardır sanat projelerine yer veren NG Agency & Artworks'ün gerçekleştireceği sergi, yaratıcı, ilham veren Türk resim ve heykel sanatının başarılı kadın temsilcilerini bir araya getiriyor. Heykeltıraş ve iç mimar Seda Eyüboğlu, ressam Aysun Akbulut, ressam Deniz Say, ressam Renan Ertosun, heykeltıraş Nilay Özenbay, ressam Canan Ustaoğlu Savaş ve seramik sanatçısı Defne Samman'ın, kadının derin, incelikli zarafetini yansıtan eserlerinin yer aldığı "Çizginin Ötesinde" sergisi, 6 Mayıs tarihine kadar NG Agency & ArtWorks'de ziyaret edilebiliyor.

Aynı zamanda online platformda da açılan "Çizginin Ötesinde" sergisine bu link üzerinden ulaşılabiliyor: https://my.matterport.com/show/?m=hDBukcnYMfj