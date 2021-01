Mercedes-Benz 2021'de elektrikli araçlar ve dijital dönüşüme odaklanacak - Son Dakika

Mercedes-Benz, salgının etkilerine rağmen 2020 yılında başarılı bir performans gösterdi.

Şirket, premium binek otomobil ve hafif ticari araç satışı toplamında 20 bin 792 adede ulaştı. Premium binek otomobilde 15 bin 617 adet satış gerçekleştiren Mercedes-Benz Otomotiv, hafif ticari araçlarda ise 5 bin 175 adet satış rakamına ulaştı.

2020 yılında Premium otomobil segmentinde GLB, GLA, E-Serisi, S-Serisi ve EQC gibi çok sayıda yeni modelin lansmanını yapan Mercedes-Benz, 2021'de tamamen elektrikli EQ markası altında sunulan Yeni EQA, EQS ve Yeni C-Serisi ile yeniliklerini sürdürecek.

2020 yılında Vito modeliyle dikkat çeken Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar ise, Yeni V-Serisi modelini 2021 yılında satışa sunmaya hazırlanıyor.

2013 yılında Hoşdere'de kurulan Küresel IT Çözümleri Merkezi, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcut tedarikçileri ile beraber 380'in üzerinde çalışan sayısına ulaşarak 2021 yılına adım atıyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan

Şükrü Bekdikhan: "Mercedes-EQ markamız ile elektrikli araç portföyümüzü genişletmeye hazırlanıyoruz"

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan; "2020 yılını, 15.617 adet satışla kapatarak 2019 yılına göre yüzde 58 artış yakalayarak toplam pazardan aldığımız payı geliştirdik. Mart ayından itibaren Türkiye'de etkilerini gösteren pandemi koşullarına rağmen yeni model lansmanlarımızı aralıksız sürdürdük ve dijitalleşme alanında markamız adına oldukça önemli yeniliklere imza attık. Bu konuda sektörün en başarılısı olduğuna inandığımız bayi ağımız ve marka tutkunu çalışanlarımız en önemli destekçilerimiz oldu. 2020 yılında, yedi kişiye kadar genişletilebilen bir iç mekan sunan ilk SUV modeli Yeni GLB ile kompakt sınıftaki çeşitliliğimizi daha da genişlettik. Yeni teknoloji ve ürün markamız EQ altında sunulan, tamamen elektrikli ilk Mercedes-Benz modelimiz EQC ile birlikte elektrikli alandaki değişim sürecini başlattık. Aralık ayında ise markamızın "Amiral Gemisi", Yeni S-Serisi'nin satışa sunulması sayesinde, müşterilerimizi daha önce deneyimlemedikleri yenilik, güvenlik, konfor ve kalite ile buluşturduk." dedi.

Mercedes-Benz EQC

Şükrü Bekdikhan, 2021 yılı planlarıyla ilgili olarak da; "Mercedes-Benz'in yeniliklerini yıl boyunca aralıksız sürdürmeyi planlıyoruz. EQ markamız altında satışa sunacağımız ikinci modelimiz olan tamamen elektrikli EQA modelimizi 2021'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planlıyoruz. Markamızın elektrikli yolculuğuna, teknoloji ve lüksün kombinasyonu olan EQS modelimiz ile yılın üçüncü çeyreğinde devam edeceğiz. Bu modellerimizin katkısıyla Premium binek otomobil markaları arasında elektrikli mobilitede çeşitliliği arttırırken, Türkiye pazarında önemli yere sahip olan Yeni Mercedes-Benz C-Serisi modelimizin de bize katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Bu yeni modellerimiz haricinde mevcut araçlarımızda farklı donanım, motor ve çekiş opsiyonları da sunarak müşterilerimizin değişen beklentilerini karşılayacağız." diye konuştu.

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz

Tufan Akdeniz: "Benzersiz konfor ve tasarımı ile Yeni Mercedes-Benz V-Serisi müşterileriyle buluşacak"

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; "Hafif ticari araç pazarında 2020 yılında toplam 5.175 adetlik satış gerçekleştirdik. 2019 yılında pazara sunduğumuz Sprinter modelimiz, 2020 yılında da minibüs kategorisinin en fazla satılan aracı oldu. Ağustos 2020'de Türkiye'de satışa sunduğumuz Mercedes-Benz Vito modelimizi de dahil ettiğimizde 9 kişilik araç kategorisinin en fazla satılan aracı olarak 2020 yılını tamamladık. Pandeminin etkisiyle yolcu taşımacılığı sektöründe araç stoklarının yenilenmesi ve sosyal mesafe önlemleri nedeniyle müşterilerimiz filolarını gençleştirmeyi sürdürdüler. 2021 yılında, mevcut durumun pandeminin seyrine göre devam edeceğini öngörüyoruz. Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olarak 2021 yılındaki en önemli yeniliğimiz V-Serisi olacak. Benzersiz konforu ve özel tasarımı ile Yeni V-Serisi, yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak." dedi.

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi İcra Kurulu Üyesi Özlem Vidin Engindeniz

Özlem Vidin Engindeniz: "Küresel IT Çözümleri Merkezi olarak 2021 yılında çalışmalarımıza yenilerini ekleyeceğiz"

Mercedes-Benz Otomotiv Küresel IT Çözümleri Merkezi İcra Kurulu Üyesi Özlem Vidin Engindeniz ise; "Daimler A.G.'nin Küresel IT stratejisi kapsamında, 2013 yılında Hoşdere'de kurulan Küresel IT Çözümleri Merkezimiz, Almanya'dan Japonya'ya kadar uzanan 40'tan fazla ülkeye hizmet veriyor. Güçlü iş ortaklıklarımız ve tecrübelerimizle, Daimler bünyesinde Türkiye'den dünyaya 7/24 hizmet sunmaya devam ediyoruz. SAP alanında Daimler AG'nin birçok lokasyonu için yazılım geliştirmenin yanı sıra sistem desteği ve bakım hizmeti de sunuyoruz. Ortalama 50.000 kullanıcıya, 72 farklı sistem güncellemesi, 40'tan fazla proje, 42.000 problem çözümü ve 600'den fazla değişiklik isteği gibi SAP hizmetlerini veriyoruz. 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcut tedarikçilerimiz ile beraber 380'in üzerinde çalışanımızla yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Küresel IT Çözümleri Merkezi'nde hem mevcut çalışanlarımıza kariyer fırsatları sunuyor hem de potansiyel çalışanlarımıza istihdam olanağı oluşturuyoruz. 7 yılı aşkın süredir edindiğimiz tecrübeler ve küresel anlamda aldığımız sorumlulukları başarıyla tamamlamamız sebebiyle, alanımızda yeni görevleri hayata geçirmek üzere 2021 yılında çalışmalarımıza yenilerini ekleyeceğiz." dedi.