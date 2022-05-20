Mercedes-Benz 300 SLR şimdiye kadar satılan en pahalı otomobil oldu!

Klasik otomobilleri hepimiz seviyoruz. Tasarımları, az bulunmaları ve sürüş hisleri ile bu otomobiller her zaman özel kalmaya devam edecek. Ancak bu otomobillerin bazıları var ki çok daha özel. Bu araçlardan bir tanesi de kuşkusuz martı kanadı şeklinde açılan kapıları ile Mercedes-Benz 300 SLR. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir açık arttırma ile yeni sahibine kavuşan araç, dünyanın en pahalı otomobili ünvanını da ele geçirdi.

Mercedes-Benz 300 SLR için ödenen para dudak uçuklatıyor!

RM Sothbey's tarafından düzenlenen gizli açık arttırma ile yeni sahibini bulan 1955 model Mercedes-Benz 300 SLR Unlenhaut Coupé, 135 milyon euro'luk (yaklaşık 2.3 milyar TL) değeri ile dünyanın en pahalı otomobili oldu. Sadece iki örneği bulunan araç bu fiyatı ile aynı zamanda dünyada satılan en pahalı 10 objeden biri olmayı başardı.

Piyasadaki en pahalı otomobiller

90 milyon euro ile başlayan gizli açık arttırma 135 milyon euro'ya kadar çıkarak büyük bir rekor kırdı. Rekorun önceki sahibi ise 70 milyon euro değeriyle 1963 Tour de France galibi olan iki adet Ferrari 250 GTO'ydu.

Peki bu otomobili bu kadar değerli yapan şey ne? Adeta bir sanat eseri gibi görünen bu otomobil ardında büyük bir tarihi de taşıyor. SLR, F1 efsanesi Juan Manuel Fangio tarafından kullanılan iki kez Dünya Şampiyonası kazanan W 196 R Grand Prix otomobiline dayanıyordu. O dönemin olağanüstü makineleri arasında gösterilen SLR, 1955'te Dünya Spor Otomobil Şampiyonası'nı kazandı, ancak birkaç ay sonra 24 Hours of Le Mans'taki büyük bir kaza ise her şeyi değiştirecekti.

O vahim günde, Pierre Levegh kullandığı Mercedes-Benz ile büyük bir kaza yaptı. Kalabalığın içine dalan otomobil 83 kişinin ölmesine ve 180 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bu olay, bugüne kadar motor sporları tarihinin en ölümcül kazası oldu. Yaşanan trajedinin ardından ise Mercedes-Benz yarışlardan çekildi. Alman üretici 1989 yılına kadar bir daha yarışlara dönmeyecekti.

Bu üzücü olayın üzerine SLR'nin baş mühendisi ve tasarımcısı olan Rudolf Uhlenhaut, kalan SLR yarış arabalarını günlük olarak kullanılmak üzere coupe otomobillere dönüştürdü. 290 km/s hıza ulaşabilen araçlar o dönemin en hızlı yol otomobilleriydi.

Mercedes-Benz uzun yıllardır bu otomobili Stuttgart'taki müzesinde sergiliyordu. Ancak Alman üretici 300 SLR'ın artık yuvadan uçma vaktinin geldiğini düşünmüş olacak ki, araç için bir açık arttırma düzenledi. Mercedes-Benz bu açık arttırmayı, sadece aracın bakımını üstlenebileceğine inandığı özel müşterilerine davetiye yollayarak yaptı.

Mercedes-Benz, açık arttırmadan elde ettiği geliri çevre bilimleri konusunda eğitim ve araştırma bursları vermek için ayırdı. Diğer Mercedes-Benz 300 SLR ise markanın Stuttgart'daki müzesinde kalmaya devam edecek.

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