CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz Türk, Eylül ayı kampanyalarını duyurdu.







Facelift öncesi C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve SLC otomobiller için bu aya özel 100.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar % 0,99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Facelift modelleri için ise 180.000 TL krediye 36 aya kadar %1,49 faiz oranından yararlanmak mümkün.



Mercedes-Benz CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar %0 faiz, 36 aya kadar ise %0,49 faiz oranı sunuluyor.



E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 250.000 TL'ye 36 ay % 1,49 faiz oranı fırsatı sunuyor.



Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, Yeni CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 36 ay vade ve %1,49 faiz oranı sunuluyor.



Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde %1,72 faizli 80.000 TL kredi teklifinden yararlanılabilir.



Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları



Mercedes-Benz Vito, Sprinter ve X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.



Birinci El Hafif Ticari Araçlar



Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel %1,54'dan başlayan faiz oranları ve 2 bin 108 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.



The post Mercedes-Benz'den eylül fırsatları appeared first on Carmedya.