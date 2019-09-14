Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz'den eylül fırsatları
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Mercedes-Benz'den eylül fırsatları

6 dakika önce

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Türk, Eylül ayı kampanyalarını duyurdu. Facelift öncesi C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve SLC otomobiller için bu aya özel 100.000 TL’ye 12 ay vade ve %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar % 0,99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Facelift modelleri için ise 180.000 TL krediye...The post Mercedes-Benz’den eylül fırsatları appeared first on Carmedya.

Mercedes-Benz'den eylül fırsatları, System.String[]

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz Türk, Eylül ayı kampanyalarını duyurdu.



Facelift öncesi C-Serisi Sedan, Coupé, Cabriolet ve SLC otomobiller için bu aya özel 100.000 TL'ye 12 ay vade ve %0 faiz oranından yararlanabiliyor. Ayrıca 180.000 TL tutarında krediye 36 aya kadar % 0,99 faizli geri ödeme seçeneği sunuluyor. Mercedes-Benz C-Serisi Facelift modelleri için ise 180.000 TL krediye 36 aya kadar %1,49 faiz oranından yararlanmak mümkün.


Mercedes-Benz CLA sahibi olmak isteyenler için ise 150.000 TL krediye 24 aya kadar %0 faiz, 36 aya kadar ise %0,49 faiz oranı sunuluyor.


E-Serisi otomobil sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Eylül ayına özel E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde 250.000 TL'ye 36 ay % 1,49 faiz oranı fırsatı sunuyor.


Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, Yeni CLA ve GLA sahibi olmak isteyenler için ise 140.000 TL krediye 36 ay vade ve %1,49 faiz oranı sunuluyor.


Mercedes-Benz Sertifikalı Kullanılmış Otomobillerde ise Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde %1,72 faizli 80.000 TL kredi teklifinden yararlanılabilir.


Mercedes-Benz Hafif Ticari Araç Kampanyaları


Mercedes-Benz Vito, Sprinter ve X-Class sahibi olmak isteyen müşteriler, Mercedes-Benz Kasko tercih ettiği takdirde 90.000 TL kredi için, 20 ay vade ve %0 faiz avantajından faydalanabiliyorlar.


Birinci El Hafif Ticari Araçlar


Used1 İkinci el araç alımlarında çok avantajlı fiyatlara ek olarak Mercedes-Benz Kasko'ya özel %1,54'dan başlayan faiz oranları ve 2 bin 108 TL'den başlayan aylık ödemelerle ikinci el alımlarında da fırsatlar devam ediyor.


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Mercedes Benz, Eylül, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54 
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