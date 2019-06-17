Mercedes Benz’den ilk kompakt sedan
1 saat önce
Mercedes Benz, kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili Mercedes Benz A-Serisi Sedan'ı pazara sundu.
Mercedes Benz
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:33
, kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili Mercedes Benz A-Serisi Sedan'ı pazara sundu. Yeni modelin, 2019 toplam satışlarının en az yüzde 10'luk dilimini oluşturması ve markaya liderlik kazandırması hedefleniyor.
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