Son Dakika Haberleri: Mercedes Benz’den ilk kompakt sedan
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Mercedes Benz’den ilk kompakt sedan

1 saat önce

Mercedes Benz, kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili Mercedes Benz A-Serisi Sedan'ı pazara sundu.

Mercedes Benz’den ilk kompakt sedan , System.String[]
Mercedes Benz, kompakt sınıftaki ilk sedan otomobili Mercedes Benz A-Serisi Sedan'ı pazara sundu. Yeni modelin, 2019 toplam satışlarının en az yüzde 10'luk dilimini oluşturması ve markaya liderlik kazandırması hedefleniyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:33 
Mercedes Benz, Ekonomi
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