Mercedes-Benz'den Kadınlar Günü’nü özel kısa film
56 dakika önce
Mercedes-Benz, Bertha Benz'in tarihi uzun mesafe yolculuğunu bir kısa film ile canlandırıyor.
Mercedes-Benz
, Bertha Benz'in tarihi uzun mesafe yolculuğunu bir kısa film ile canlandırıyor. "Bertha Benz: Her şeyi değiştiren yolculuk" adındaki kısa film, 8 Mart
Dünya Emekçi Kadınlar Günü
'nde tüm dünyadaki kadın ve erkeklere ilham kaynağı oluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:45
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