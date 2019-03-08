Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz'den Kadınlar Günü’nü özel kısa film

Mercedes-Benz'den Kadınlar Günü’nü özel kısa film

56 dakika önce

Mercedes-Benz, Bertha Benz'in tarihi uzun mesafe yolculuğunu bir kısa film ile canlandırıyor.

Mercedes-Benz'den Kadınlar Günü’nü özel kısa film, System.String[]
Mercedes-Benz, Bertha Benz'in tarihi uzun mesafe yolculuğunu bir kısa film ile canlandırıyor. "Bertha Benz: Her şeyi değiştiren yolculuk" adındaki kısa film, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm dünyadaki kadın ve erkeklere ilham kaynağı oluyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:45 

Dünya Kadınlar Günü, Mercedes Benz, Ekonomi
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