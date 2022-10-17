Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği! - Son Dakika
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Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği!

17.10.2022 18:35
Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği!

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, Sprinter’in karavana dönüştürülmesine de olanak sağlayan üretim altyapısı sağlıyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar, Sprinter'in karavana dönüştürülmesine de olanak sağlayan üretim altyapısı sağlıyor.

Altyapısı Almanya'da geliştirilen Sprinter araçlar, 170 BG ve 190 BG motor seçenekleri ile karavan deneyiminde müşterilerine güçlü seçenekler sunuyor. Bu kapsamda karavana dönüştürülebilir araçlar, döner koltuk ve elektrikli kayar kapı gibi özelliklere de opsiyonel olarak sahip olabilecek. Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, yeni sistemin ayrıntılarını anlattı.

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz

"Sprinter araçlarımız karavan dönüşümünde heyecan yaratacak"

Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz; "Sprinter modelimiz dileyen kullanıcılarımız tarafından karavan dönüşümünde kullanılabilir, aracımız bu altyapıya uygun durumda. Bu altyapının tüketicideki beklentileri karşılamasını hedefliyoruz. Böylelikle geçtiğimiz yıl bin 247 adede ulaşarak ülkemizde de büyüme kaydeden motokaravan pazarında yerini alacak araç seçenekleri sunacağız. Mercedes-Benz müşterileri, karavan dönüşümüne uygun tüm özellikleri taşıyan araçlarımızı, Türkiye'de istedikleri yetkili firmada karavan yaptırabilecekler. Araçlarımız, karavan kullanıcılarının beklentilerini karşılamaya hazırlanırken Mercedes-Benz'in kalite, konfor, performans ve güvenlik gibi özellikleriyle de fark yaratacak".

Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği!

Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği!

Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği!

Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği!

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Kaynak: Carmedya.com

Mercedes Benz, Türkiye, Tragger, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz'den Sprinter'a özel karavan seçeneği! - Son Dakika

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