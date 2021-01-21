Mercedes-Benz'den tamamen elektrikli kompakt SUV: EQA - Son Dakika

Mercedes-Benz'den tamamen elektrikli kompakt SUV: EQA

21.01.2021 23:14
Mercedes-Benz'den tamamen elektrikli kompakt SUV: EQA, System.String[]

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli model ailesinin giriş seviyesinde yer alan elektrikli kompakt suv modeli EQA’nın örtüsünü kaldırdı.

Mercedes-Benz, tamamen elektrikli model ailesinin giriş seviyesinde yer alan elektrikli kompakt suv modeli EQA'nın örtüsünü kaldırdı.

2021'in ilk çeyreğinde Türkiye pazarında da satışa sunulması planlanan EQA, Mercedes-EQ'nun tamamen elektrikli araç dünyasına yeni giriş seviyesini oluşturuyor.

Elektro-estetik tasarım, Mercedes-EQ markasının ilerici ve lüks yaklaşımını yansıtıyor. Akıllı asistanlar sürücüyü; olası kazaları önleme, öngörülü ve dolayısıyla çok daha verimli bir sürüş stratejisi ve Elektrikli Zeka'ya (Electric Intelligence) sahip navigasyon dahil olmak üzere birçok alanda destekliyor. Buna ENERGIZING Konfor Paketi ve MBUXMercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi gibi benzersiz Mercedes-Benz fonksiyonları da ekleniyor. EQA, Mercedes-Benz'in başarılı kompakt otomobil ailesinin yeni bir üyesi. GLA'nın yakın bir akrabası olan EQA, bu modelin tüm heyecan verici özelliklerini bünyesinde barındırıyor ve bu özellikleri verimli bir elektrikli güç aktarma sistemiyle birleştiriyor.

EQA ailesinin giriş seviyesini, 140 kW/ 190 bg gücündeki motoruyla WLTP normuna göre 426 kilometre elektrikli sürüş menziline ulaşan EQA 250 oluşturuyor. 66,5 kWh kapasiteli çift katmanlı batarya araç zeminine entegre ediliyor. Markaya özgü ses ve titreşim konforu beklentilerini karşılamak için elektrikli güç aktarma sistemi gövdeden ayrıştırılıyor. Buna ek olarak kapsamlı yalıtım çözümleri uygulanıyor.

160 km/s hız yapabilen aracın 0-100 km/s hızlanması ise 8.9 saniyede gerçekleşiyor.

Elektro-estetik tasarım

EQA, Mercedes-EQ ailesine özgü, merkezi yıldıza sahip siyah zeminli ön ızgarayla donatılıyor. Ön ve arka ışık şeridi, Mercedes-EQ'nun tamamen elektrikli araç dünyasına özgü bir başka çarpıcı tasarım özelliği olarak öne çıkıyor. Yatay ışık şeridi, tam LED farları gündüz farları ile birbirine bağlıyor ve hem gündüz hem gece her daim model için yüksek bir algılanma seviyesi sunuyor. Farların iç yapısı kaliteli, detaylı ve büyük bir titizlik düzeyi ile şekillendiriliyor. Farlardaki mavi detaylar Mercedes-EQ markasına özgün görünümü destekliyor. LED arka aydınlatma grubu konik LED ışık şeridiyle uyumlu bir şekilde birleşiyor. Söz konusu tasarım yaklaşımı, tampona entegre plakalık ile birlikte EQA'ya arkadan bakıldığında çok daha olgun ve geniş bir görünümü beraberinde getiriyor. EQ'ya özgü "Rosegold" veya mavi dekoratif öğeler de içeren 20 inç'e kadar alaşım jant seçenekleri bulunuyor.

Havalandırma çıkışları, koltuklar ve araç anahtarındaki "Rosegold" detaylar ve arkadan şeffaf ambiyans aydınlatmasını yansıtan süslemeler, EQA'nın iç mekanındaki elektrikli araç karakterini vurguluyor. "Edition 1" özel versiyonunda mavi kumaşla hareketlendirilen delikli deri koltuklar sunuluyor. Elektrikli otomobillere özgü gösterge ekranında "Rosegold" ve mavi renk konsepti uygulanıyor.

EQA, SUV sınıfı modellerde olması gerektiği gibi yüksek bir oturma pozisyonu sunuyor. Bu sadece binme-inme sürecini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çevreye daha hakim bir sürüşü beraberinde getiriyor. Aracın geliştirme aşamasında kullanım kolaylığı da göz önünde bulunduruldu. Standart olarak sunulan 40: 20: 40 oranında katlanabilir koltuklar birbirinden bağımsız olarak katlanabiliyor.

Elektrikli Zeka'ya sahip navigasyondan aerodinamiğe

EQA, son derece etkileyici 0,28'lik sürtünme katsayına sahip. En önemli aerodinamik geliştirmeler arasında, tamamen kapalı, temiz hava giriş noktaları, yol rüzgarının akışını optimize eden aerodinamik ön ve arka tampon, çok pürüzsüz ve neredeyse tamamen kapalı alt gövde, özel olarak optimize edilmiş aero jantlar ile ön ve arkaya uyarlanmış tekerlek kanatçıkları gibi unsurlar, aerodinamik verimliliği destekliyor.

Standart olarak sunulan ısı pompası, gelişmiş termal yönetimin bir parçasını oluşturuyor. Elektrikli güç aktarma sisteminin, ısının kullanılması gibi çok sayıda yenilikçi çözüm, yüksek sistem verimliliği ve dolayısıyla mümkün olan en uzun menzili beraberinde getiriyor. EQA'nın iç mekanı, kullanım öncesinde aracı çalıştırmadan önce de uzaktan iklimlendirilebiliyor. Söz konusu özellik, doğrudan MBUX bilgi-eğlence sistemi veya "Mercedes me" uygulaması üzerinden yönetiliyor.

Elektrikli Zeka'ya sahip standart navigasyon, EQA'nın günlük kullanım kolaylığını destekliyor. Sistem, belirlenen hedefe mümkün olan en kısa rotayı belirliyor. Sürüş esnasında uygulanan menzil simülasyonları, gerekli şarj duraklarının yanı sıra topografya veya hava durumu gibi birçok faktörü dikkate alıyor. Sistem, örneğin trafik durumu ve kişisel sürüş davranışındaki değişikliklere de dinamik olarak tepki verebiliyor.

Kullanıcılar Mercedes me Charge üzerinden 31 ülkede 450 bin AC ve DC şarj noktası ile dünyanın en kapsamlı şarj ağına erişebiliyor. Mercedes-EQ müşterileri, Mercedes me Charge'ın kullanılabildiği ülkelerde çeşitli sağlayıcıların şarj istasyonlarına kolaylıkla erişebiliyor ve basit faturalama ile entegre bir ödeme özelliğinden yararlanabiliyor.

Mercedes-Benz, nitelikli menşei sertifikalarıyla, Mercedes me Charge'dan geçen elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını garanti ediyor. Müşteriler, Mercedes me Charge ile Avrupa genelinde 175 binin üzerinde halka açık şarj noktasında erişim sağlıyor. Mercedes-Benz bunun daha sonra yeşil elektrikle dengelenmesini sağlıyor.

Akıllı sürüş destek sistemleri

Aktif Şerit Takip Yardımcısı ve Aktif Fren Yardımcısı gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Aktif Fren Yardımcısı çoğu sürüş senaryosunda otonom fren müdahalesi ile olası bir çarpışmayı önlüyor veya etkilerini en aza indiriyor. Sistem ayrıca, şehir içi hızlarında duran araçları ve yoldan karşıya geçen yayaları da algılayarak fren yapabiliyor. Sürüş Yardım Paketi kapsamında ise ayrıca; dönüş fonksiyonu, acil durum şeridi fonksiyonu, yaklaşan bisikletliler veya araçlar için araçtan iniş kör nokta yardımcısı ve bunun dışında yaya geçidi bölgesinde tespit edilen yayalara karşı uyarı özelliği de sunuluyor.

Konu pasif güvenlik olduğunda da EQA gerçek Mercedes özellikleri sergiliyor. GLA ile aynı platform üzerine yükselen EQA'nın gövdesi bir elektrikli otomobilin gereksinimlerine uyarlandı. Batarya kiti pres profilden üretilen bir çerçeve içinde gizleniyor. Bu çerçeve, daha önce enlemesine gövde elemanlarının üstlendiği yapısal dayanım görevini de üstleniyor. Batarya kitinin ön alanında bulunan batarya koruma kalkanı, batarya kitini olası darbelere karşı koruyor. EQA, doğal olarak markanın kapsamlı çarpışma testi programını da tamamladı. Bunun dışında batarya ve elektrik taşıyan tüm bileşenler için de son derece katı güvenlik tedbirleri uygulanıyor.

Mercedes-EQ'ya özgü içeriklere sahip göstergeler, zengin donanım seviyesi

Sezgisel kullanım özelliğiyle bilgi-eğlence sistemi MBUXMercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi standart olarak sunuluyor. MBUX; güçlü işlemci, parlak ekranlar ve grafikler, özelleştirilebilir içerikler, artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon, öğrenen ve geliştirilen bir yazılım ve "Hey Mercedes" sözcüğü ile etkinleştirilebilen akıllı sesli kontrol sistemi gibi standart özelliklerle öne çıkıyor.

Medya ekranındaki Mercedes-EQ menüsü üzerinden şarj seçenekleri, güç tüketimi ve enerji akışı bilgilerine erişim sağlanabiliyor. Gösterge panelinin sağındaki ekran, devir yerine güç seviyesini gösteriyor. Ekranın yukarısında anlık enerji üretim yüzdesi, aşağısında ise enerji geri kazanım seviyesi gösteriliyor. Soldaki gösterge, hedefe şarj molası verilmeden ulaşılıp ulaşılamayacağını gösteriyor. Renkler sürüş koşullarına göre değişiyor. Örneğin, ani hızlanma anında ekran beyaza dönüyor. Kullanıcı, ruh haline göre veya iç mekana uygun olarak dört farklı renk temasından birini seçebiliyor. Ayrıca Progressive ile, özel bir Mercedes-EQ renk teması da sunuluyor.

EQA, Otomatik Uzun Far Yardımcısı ile yüksek performanslı LED farlar, elektrikli açma ve kapama özelliğine sahip "EASY-PACK" bagaj kapağı, 18 inçlik hafif alaşım jantlar, 64 farklı renk seçeneği ile ambiyans aydınlatması, orta konsolda ikili bardak tutucu, dört yönlü ayarlanabilir bel destekli konfor koltuklar, geri manevraları kolaylaştıran geri görüş kamerası ve çok işlevli deri spor direksiyon ile son derece zengin bir standart donanım sunuyor. AMG ve Electric Art olmak üzere iki farklı tasarım konsepti dışında "Gece Paketi" ile de kişiselleştirme seçenekleri artıyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz'den tamamen elektrikli kompakt SUV: EQA - Son Dakika


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