Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Etkinlik Takvimini Açıklıyor

Moda dünyasının tüm önemli aktörleri tarafından heyecanla beklenen etkinlik, aynı zamanda Mercedes-Benz isim sponsorluğunda gerçekleşen 13. sezon olma özelliğini taşıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında koleksiyonlarını sergileyecek olan marka ve tasarımcılar arasında ARZU KAPROL, ASLI FİLİNTA, BELMA ÖZDEMİR, BRAND WHO, CELE-BRAND, CEREN OCAK, ÇİĞDEM AKIN, CLIMBER, DAMAT, DB BERDAN, EMRE ERDEMOĞLU, EMRE PAKEL, EXQUISE, EZRA TUBA, GİRAY SEPİN, GOKHANYAVAS, GÜLÇİN ÇENGEL, GUNTAS, HEMINGTON, HOUSE OF OGAN, KARMA 1: SELEN AKYÜZ & THIRD, KİĞILI, KITH&KIN, M.O.F.C. EDA GÜNGÖR, MEHTAP ELAIDI, MELTEM ÖZBEK, Mercedes-Benz presents ÖZGÜR MASUR, MiiN by KADİR KILIÇ, MURAT AYTULUM, NEW GEN by IMA, ÖNDER ÖZKAN, ÖZLEM ERKAN, ÖZLEM KAYA, ÖZLEM SÜER, ŞEBNEM GÜNAY, SUDI ETUZ, TUBA ERGİN, W-S-M yer alıyor.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 13. sezon takviminde moda endüstrisinin tecrübeli isimlerinin yanı sıra, yetenekli genç tasarımcılar da ağırlıklı olarak dikkat çekiyor. Her sezon desteklediği tasarımcının defilesini sunan etkinlik isim sponsoru Mercedes-Benz Türk, bu sezonda da Türk modasının önde gelen isimlerinden Moda Tasarımcıları Derneği Eş Başkanı Özgür Masur'un Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonunu "Mercedes-Benz presents Özgür Masur" ismiyle sunacak.

Yerli ve yabancı satın alma sorumlularını marka ve tasarımcılarla buluşturarak etkinliğin ticari ayağını oluşturan The Core İstanbul, bu sezon yeni formatı altında karnaval temasıyla 20-21 Mart tarihleri arasında kapılarını açacak. MBFWI katılımcılarının Sonbahar/Kış 2019 koleksiyonlarını hem Türk hem uluslararası satın alma sorumluları buluşturmasının yanı sıra; sezon trendleri, dijital süreçlerin yönetimi, markalaşma, yavaş moda ve moda fotoğrafçılığı ana başlıkları altında atölye çalışmaları ve paneller de The Core İstanbul çatısı altında Zorlu PSM Sky Lounge'da gerçekleşecek.

Bu sezon da Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a yabancı basın ve satın alma sorumlularının yoğun ilgisi devam ediyor. Dünyanın en prestijli zincir mağaza ve butiklerini temsilen satın alma sorumluları IHKIB'in desteğiyle İstanbul'a gelerek MBFWI'yi takip edecekler.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, Mercedes-Benz'in isim sponsorluğunun yanı sıra; Laboratoire BIODERMA, L'Oréal Professionnel, Tencel™, DHL'in resmi sponsorluğunda; Zorlu Center ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin desteğiyle ve tedarikçi sponsorlar M.A.C Cosmetics, Red Bull'un katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, I·stanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon I·hracatc¸ıları Birligˆi (I·HKI·B), Moda Tasarımcıları Dernegˆi (MTD), Birles¸mis¸ Markalar Dernegˆi (BMD) ve I·stanbul Moda Akademisi (I·MA) tarafından desteklenmektedir.