Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi
Son Dakika Güncel Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi

4 dakika önce

Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), tasarımcı Çiğdem Akın'ın Barbie temasıyla hazırladığı koleksiyon sunumuyla son buldu.

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul sona erdi, System.String[]

Türk moda endüstrisini dünyaya tanıtmayı amaçlayan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), tasarımcı Çiğdem Akın'ın Barbie temasıyla hazırladığı koleksiyon sunumuyla son buldu.

Tasarımcının, kadınlara ne kadar güçlü olduklarını hatırlatmak amacıyla hazırladığı kreasyonu, moda severler ilgiyle izledi.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde 4 gün süren Fashion Week etkinliği bu yıl "Together" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Uluslararası moda takvimi doğrultusunda her yıl iki kere düzenlenen etkinlik, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından medya ve moda profesyonellerini bir araya getirdi.

Mercedes Benz, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:44 Kaynak: AA
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