Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz Gls Kameralara Yakalandı

Mercedes-Benz Gls Kameralara Yakalandı

2 dakika önce

CARMEDYA – Mercedes, GLS modelini makyajlıyor. Büyük bir gizlilikle yürütülen bu projede ilk casus fotoğraf çekildi. Tasarımda ufak değişimler Otomobilin tasarımında küçük değişimler sunulacak. Özellikle bu fotoğraftan görünmese de, ön bölümde modelin daha güncel durması planlanıyor. Bu doğrultuda far grubu elden geçirilecek. Tampon bölümünde ise büyük değişimlerin olması bekleniyor. Makyaj ile birlikte yeni jant seçenekleri...The post Mercedes-Benz GLS kameralara yakalandı appeared first on Carmedya.

Mercedes-Benz Gls Kameralara Yakalandı, System.String[]
CARMEDYA - Mercedes, GLS modelini makyajlıyor. Büyük bir gizlilikle yürütülen bu projede ilk casus fotoğraf çekildi.



Tasarımda ufak değişimler

Otomobilin tasarımında küçük değişimler sunulacak. Özellikle
bu fotoğraftan görünmese de, ön bölümde modelin daha güncel durması
planlanıyor. Bu doğrultuda far grubu elden geçirilecek. Tampon bölümünde ise
büyük değişimlerin olması bekleniyor. Makyaj ile birlikte yeni jant seçenekleri
de otomobilde sunulabilir.



Arka bölümde neler var?

Otomobilin arka bölümüne geçtiğimizde stop grubunun
makyajdan nasibini alacağını görüyoruz. Bu alanlar kamuflajlı kaplamlar ile gizlenmiş.
Yeni stop grupları eskisine göre inceltilmiş. Daha sportif bir görüntünün
burada sağlanması hedeflenmiş.

İçeride neler var?

Otomobilin içerisinde de ufak değişimler bekleniyor.
Özellikle orta konsolda yer alan ara birimlerin, ailedeki diğer otomobillere
benzeyeceği tahmin ediliyor. Daha fazla kaplama seçeneğinin de sunulması
muhtemel. Ayrıca çift parçalı ekran yapısının da modelde gelmesi muhtemel.



Hangi motorlar ile gelir?

Motor konusunda altı ve sekiz silindirli motorların yanı
sıra hibrit kombinasyonlarında bu modelde gelmesi planlanıyor. En güçlü
versiyon olan GLS 63'te ise 5.5 litrelik V8 motorun yer alamsı bekleniyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:08 
Otomobil
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