Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var - Son Dakika
Üye Girişi
Otomobil

Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var

Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, idari personelinin işten çıkmasını sağlamak için dikkat çeken bir plan hazırladı. Otomotiv devi plan kapsamında iş gücünü azaltmak için çalışanlarına gönüllü olarak istifa etmeleri durumunda 500 bin Euro'yu (yaklaşık 20 milyon TL) ödemeyi teklif etti.

24.03.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman otomotiv firması Mercedes-Benz iş gücünü azaltma planını devreye soktu. Uzun süreli çalışanlarına gönüllü ayrılma teklifinde bulun şirket, 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan tazminat ödeyeceğini duyurdu. Bu adım, şirketin tasarruf programı kapsamında iş gücünü azaltmaya yönelik olarak atıldı.

Kararın gerekçesi ise 2034'e kadar iş planının olması. Mevcut çalışanları kovmak yerine şirket istihdam düşüklüğünü gönüllü istifalarla sağlamanın derdinde. Böylece yüklü miktarda tazminatlardan ve tazminat davalarından da kurtulmayı hedefleyen Mercedes-Benz iş gücünü azaltmak için çalışanlarına cazip mali teşvikler sunmayı tercih etti. Bu teklife kaç çalışanın "evet" diyeceği henüz netlik kazanmamış olsa da bu kapsamda binlerce kişinin gönüllü olarak işten ayrılacağı konuşuluyor.

ESKİ ÇALIŞANLAR SERVET DEĞERİNDE TAZMİNAT KAZANACAK

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, diğer rakipleri gibi finansal zorluklarla gündemde. Satış rakamlarının düşmesi sonucu oluşan mali dar boğaza ilişkin çareler arayan şirketin en büyük tedbiri olarak nitelendirilen yeni plan, eski çalışanlara bir servet değerinde ödemeyi öngörüyor. Çalışanların prim günü hesaplamasına göre yatırılacak b rakamın 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) bulabileceği konuşuluyor.

İş Dünyası, Otomobil, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Merck@1952:
    bende 19 yıl çalıştığım işyerinden beş kuruş tazminat alamadım bağzen kader diyoruz geçiyoruz 94 6 Yanıtla
  • 78908900:
    Vah ülkemin çalışanına ,Bizimkiler tazminat vermemek için kırk takla atarlar . 90 2 Yanıtla
  • Emir Konez:
    aynı uygulamayı son 3-5 yıldır Ford da uyguladi ve çok kişi ya erken emekli oldu maaşa bağlandı yada toplu para alarak ayrildilar 46 2 Yanıtla
  • FETHİ SEMİZ:
    Almanlar Bizi Kıskanıyor..... 21 1 Yanıtla
  • Adem Şimşek:
    Yalan Söyleyene birşey yapmıyorlar değilmi? şartlarını okursanız haberin ne demek istediğini anlarsınız 5 15 Yanıtla
  • guvenlik office:
    sadece haber başlığını ve para kısmını okuyan angutlar olduğu sürece daha çook iç çekersiniz gencler... 6 4 Yanıtla
  • Mert Mertçe:
    Mahserin atlısı Ahmet yılmaz bunlar sol marjinal örgüt elamanları olabilir sürekli burdalar ve provokotorluk yapıyorlar sağlam maaş aliyorlardir. 6 1 Yanıtla
  • sjq6pghrnn:
    coğrafya kaderdir 5 1 Yanıtla
  • aragorn:
    HEMEN BIRAKIR DALGAMA BAKARIM 5 0 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Zaten 400 bin euro tazminatı var 100 bin daha eklemişler. Bide bizim emeklilere bak 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba

00:21 Erdoğan’ın merhum annesine küfrettiler Skandalın ardından 43 kişi gözaltında Erdoğan'ın merhum annesine küfrettiler! Skandalın ardından 43 kişi gözaltında
23:43 Saraçhane’de göstericiler polise saldırdı Saraçhane'de göstericiler polise saldırdı
23:21 Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün Özel, boykot edilmesini istediği firmaları açıklayıp tehdit etti: Yerin dibine gömün
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
17:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e: Cesursanız yolsuzluğun hesabını verin
09:36 Kerem Bürsin’den radikal değişim Yeni imajıyla herkesi şaşırttı Kerem Bürsin'den radikal değişim! Yeni imajıyla herkesi şaşırttı
09:18 Altın gözünü yeni rekorlara dikti Altın gözünü yeni rekorlara dikti
09:17 Szoboszlai’den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda’yı “1088“ rakamı üzerinden vurdu Szoboszlai'den çirkin paylaşım: Sahada cevap veremediği Arda'yı "1088" rakamı üzerinden vurdu
09:16 Aydın’da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı Aydın'da otobüsün şarampole düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
09:10 RTÜK Başkanı’ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak RTÜK Başkanı'ndan kanun dışı yayın yapanlara tepki: Söz bitti, artık uyarı yapılmayacak
09:02 Özel gündeme getirdi X’ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret Özel gündeme getirdi! X'ten yüzlerce hesabın engellenme talebine ret
08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:51 Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor Milyonların beklediği para bugün hesaplara yatırılıyor
08:48 Torbalar belli oldu İşte A Milli Takım’ın A Ligi’ndeki muhtemel rakipleri Torbalar belli oldu! İşte A Milli Takım'ın A Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 02:50:36. #7.13#
SON DAKİKA: Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement