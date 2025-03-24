Otomotiv devi servet dağıtıyor! Tek bir şartları var

Alman otomotiv firması Mercedes-Benz iş gücünü azaltma planını devreye soktu. Uzun süreli çalışanlarına gönüllü ayrılma teklifinde bulun şirket, 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) aşan tazminat ödeyeceğini duyurdu. Bu adım, şirketin tasarruf programı kapsamında iş gücünü azaltmaya yönelik olarak atıldı.

Kararın gerekçesi ise 2034'e kadar iş planının olması. Mevcut çalışanları kovmak yerine şirket istihdam düşüklüğünü gönüllü istifalarla sağlamanın derdinde. Böylece yüklü miktarda tazminatlardan ve tazminat davalarından da kurtulmayı hedefleyen Mercedes-Benz iş gücünü azaltmak için çalışanlarına cazip mali teşvikler sunmayı tercih etti. Bu teklife kaç çalışanın "evet" diyeceği henüz netlik kazanmamış olsa da bu kapsamda binlerce kişinin gönüllü olarak işten ayrılacağı konuşuluyor.

ESKİ ÇALIŞANLAR SERVET DEĞERİNDE TAZMİNAT KAZANACAK

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, diğer rakipleri gibi finansal zorluklarla gündemde. Satış rakamlarının düşmesi sonucu oluşan mali dar boğaza ilişkin çareler arayan şirketin en büyük tedbiri olarak nitelendirilen yeni plan, eski çalışanlara bir servet değerinde ödemeyi öngörüyor. Çalışanların prim günü hesaplamasına göre yatırılacak b rakamın 500 bin euroyu (yaklaşık 20 milyon TL) bulabileceği konuşuluyor.