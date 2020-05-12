Mercedes Benz Hafif Ticari Araçlar, bakım periyodunu ve garanti sürelerini uzattı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mercedes Benz Hafif Ticari Araçlar, bakım periyodunu ve garanti sürelerini uzattı - Son Dakika Ekonomi

Mercedes Benz Hafif Ticari Araçlar, bakım periyodunu ve garanti sürelerini uzattı

13 dakika önce

15 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren garanti sürelerini 30 Haziran 2020'ye kadar uzatan Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, bakım zamanı gelen araçların bakım periyodunu da yine 30 Haziran 2020'ye kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 uzattı.

Mercedes Benz Hafif Ticari Araçlar, bakım periyodunu ve garanti sürelerini uzattı, System.String[]

15 Mart-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren garanti sürelerini 30 Haziran 2020'ye kadar uzatan Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, bakım zamanı gelen araçların bakım periyodunu da yine 30 Haziran 2020'ye kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 uzattı.


Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar, yaşanan global salgın nedeniyle müşterilerine destek olmak amacıyla yeni uygulamaları hayata geçirdi. Şehir içi ve dışı yolcu taşımacılığı, personel ve okul servis hizmeti kapsamının yanı sıra, nakliye ve kurye faaliyetlerinde hayati görevler üstlenen hafif ticari araçlar arasında yer alan modellerine ait garanti kapsamı yeniden düzenlendi. Bu kapsamda 15 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında sona eren garanti süreleri 30 Haziran 2020'ye kadar uzatılırken, bakım zamanı gelen araçların bakım periyodu da yine 30 Haziran 2020'ye kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 uzatıldı. Garantisi biten hafif ticari araçlar müşterileri, garanti kapsamında yapılacak mekanik işlemleri için 444 62 44 numaralı çağrı merkezini arayarak bildirim oluşturmaları halinde kampanyadan yararlanabiliyorlar.


Konuyla ilgili olarak Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "Ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin her koşulda yanında olmayı sürdürmek adına, araçlarımızın garanti sürelerini uzatma kararı aldık. Yaşanan salgın ve Mart-Nisan aylarında devreye giren tedbirler kapsamında, turizm, personel ve okul taşımacılığı gibi alanlarda çalışan araçlarımızın faaliyetleri kısıtlandı. Bu dönem içerisinde müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, 15 Mart - 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında garanti süreleri dolan araçlarımıza 30 Haziran'a kadar ek garanti süresi ve bakım zamanı gelen araçlarımıza da yine 30 Haziran'a kadar yıllık bakım için 180 gün, kilometre bakımı için yüzde 20 bakım periyodu sunuyoruz. Mercedes Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar olarak müşterilerimize desteğimizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Mercedes Benz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:58 Kaynak: İHA


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