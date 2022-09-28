Mercedes-Benz'in 2 bin 500 yıldızı mezun oldu - Son Dakika
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Mercedes-Benz'in 2 bin 500 yıldızı mezun oldu

28.09.2022 20:08
Mercedes-Benz'in 2 bin 500 yıldızı mezun oldu

Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Yetkili Bayi ve Servisleri iş birliğiyle hayata geçirilen, 2014’ten bu yana yürütülen “EML’miz Geleceğin Yıldızı” projesi mesleki eğitim ve istihdamda Türkiye’ye katma değer yaratmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz Otomotiv, Mercedes-Benz Türk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Mercedes-Benz Yetkili Bayi ve Servisleri iş birliğiyle hayata geçirilen, 2014'ten bu yana yürütülen "EML'miz Geleceğin Yıldızı" projesi mesleki eğitim ve istihdamda Türkiye'ye katma değer yaratmaya devam ediyor.

Proje kapsamında Mercedes-Benz tarafından 28 şehirde eğitim veren 32 Endüstri Meslek Lisesinde (EML) Mercedes-Benz Laboratuvarları (MBL) hayata geçirildi. Her laboratuvara öğrencilerin üzerinde çalışması için Mercedes-Benz diagnostik cihazı, 3 binden fazla ölçü aleti, notebook, masaüstü bilgisayar, projeksiyon cihazı, 329 motor, şanzıman ve çeşitli modelleri ile güncel otomotiv teknolojisine uygun hazırlanmış eğitim materyalleri kazandırılırken Mercedes-Benz'in okullara toplam desteği 3,5 milyon Euro'yu geride bıraktı.

Mercedes-Benz'in 2 bin 500 yıldızı mezun oldu

165 öğrenci Mercedes-Benz'de istihdam edildi

2014'ten bu yana MBL'lerde eğitim alan öğrenci sayısı 2 bin 416, mezun sayısı ise bin 994 oldu. MBL eğitiminin ardından öğrencilerin yüzde 63'ü istihdam fırsatına sahip oldu ve işe girenlerin yüze 67'si de otomotiv sektörüne yöneldi. Bu öğrenciler arasından 165'i ise Mercedes-Benz'de iş başı yaparken programa katılan 38 kız öğrenciden 2'si de şirket bünyesinde istihdam edildi.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan

"Öğrencilerin en iyi kariyer planını yapmalarına destek olacağız"

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, proje kapsamında gelecek yıldan itibaren atılacak yeni adımları anlattı. Bekdikhan, "Etki analizi çalışmamız sonrasında okullarımızda ve bayilerimizde alabileceğimiz temel aksiyonları değerlendirdik. Bu doğrultuda öğrencilerimizin laboratuvarlarda kullandıkları seçim kriter seti yaygınlaştırılmaya çalışılacak ve bayilerin de katılımıyla en iyi hale getirilmesi sağlanacak. Böylelikle öğrencilerin MBL'den mezuniyetlerine dek devamlılığı sağlanmaya çalışılacak. Aynı şekilde CV hazırlama yetkinliğini artırma amacıyla öğrenci ve öğretmenlerimize eğitimler verilecek. Stajları boyunca öğrencilerimizin gelişimlerini de yakından takip ederek bayilerimizle beraber en iyi kariyer planını yapmaları sağlanacak" dedi.

Mercedes-Benz'in 2 bin 500 yıldızı mezun oldu

"Kadınların üretim ve istihdama katılımını artırmaya tam destek"

Bekdikhan, sözlerinin devamında "EML'miz Geleceğin Yıldızı" projesinin kadınların iş gücüne katılımı için katma değer yarattığını dile getirdi. Mercedes-Benz olarak kadın istihdamını artırmaya destek olduklarını kaydeden Bekdikhan, "EML'miz Geleceğin Yıldızı projemiz, endüstri meslek liselerindeki gençlerimize nitelikli eğitimler sunarken mezuniyetlerinin ardından da istihdam olanakları yaratıyor. 8 yıldır yürüttüğümüz projemiz sayesinde gençlerimizin başta otomotiv olmak üzere çeşitli sektörlerde görev almalarından mutluluk duyuyoruz. Özellikle kız öğrencilerimizin programımıza katılarak meslek seçimlerinde Mercedes-Benz'in desteğini görmeleri ve iş hayatına atılmaları bizim için çok değerli. Projemiz ile kız öğrencilerin ailelerini bayilerde ağırlayacak kadınların sadece atölyede değil farklı departmanlarda da kariyer yolu çizebileceklerini anlatacağız. Mercedes-Benz olarak kuruluşumuzdan bugüne kadınların gerek toplumsal hayatta gerekse iş dünyasında etkili roller edinebilmelerine önem veriyoruz. Bu düşünceyle hayata geçirdiğimiz EML'miz Geleceğin Yıldızı projemiz de kadınların genç yaşlardan itibaren üretim ve istihdama katılabilmelerini sağlayarak başarısını gösterdi" dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

milli eğitim bakanlığı, Mercedes Benz, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz'in 2 bin 500 yıldızı mezun oldu - Son Dakika

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