Mercedes-Benz Türk'e 2 Stevie Ödülü

Mercedes-Benz Türk, iki yeni uluslararası ödül kazanarak başarılarına yenilerini ekledi.







Uluslararası işletmelerin kendi alanlarındaki başarılı çalışmalarının yarıştığı Stevie Ödülleri'nden iki kategoride ödül kazanan Mercedes-Benz Türk, Hack. İstanbul etkinliği ile 'Konferanslar & Etkinlikler-Teknoloji Kategorisi'nde Altın Stevie'nin sahibi olurken, 2019 yılını karşılarken şirket çalışanlarının oynadığı ve şirket içerisindeki çeşitlilik, tutku ve bağlılığa vurgu yaptığı yılbaşı filmi 'Orchestra' ile de 'İç İletişim Kategorisi'nde Bronz Stevie'ye layık görüldü. 19 Ekim'de Viyana'da gerçekleştirilen törene ödüllerini almak üzere Mercedes-Benz Türk İşgücü Yönetimi Grup Müdürü Başak Demiryumruk Dikici ve ekibi ile Mercedes-Benz Türk Küresel IT Çözümleri Merkezi Strateji ve Performans Grup Müdürü Deniz Köksal katıldı.



Hack.İstanbul etkinliği ilk yılında ödül kazandı



Mercedes-Benz Türk'ün, inovasyon ve yaratıcılığa verdiği değeri gözler önüne serdiği ilk hackathon etkinliği olan HACK.ISTANBUL 1-2 Aralık 2018 tarihleri arasında düzenlenmişti. Türkiye'nin potansiyeline inanarak, geleceğe gidilen yolculukta toplumla beraber yürümenin ve birlikte yenilikleri geliştirmenin gücüne inanan şirket, düzenlediği hackathon konusunu 'Discover the Future of Mobility' olarak belirlemişti. Toplam 1.300'den fazla başvuru alınan HACK.ISTANBUL'da 13 takımda yer alan 55 öğrenci ve genç profesyonel, iki gün boyunca 24 saat aralıksız olarak geleceğin mobilite çözümlerine odaklandılar. Yarışmada ilk 3'e girenlere toplamda 37 bin 500 TL'lik para ödülü, takım üyelerinin her birine Ruspberry Pi B Plus ve ayrıca birinci olan takıma Stuttgart'taki Mercedes-Benz Müzesi ve Daimler A.G. Sindelfingen Fabrika gezisi hediye edilmişti.