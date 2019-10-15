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Mercedes-Benz Türk Finans Kampanyası'na dahil oldu

1 saat önce

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz’in Türkiye’de üretilen kamyon ve çekici modelleri, 3 farklı kamu bankasından 500 bin TL ve 60 aya kadar yüzde 0,49 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. 1 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında; Ziraat Bankası’ndan, Vakıfbank ve Halkbank’tan 500 bin TL’ye kadar kredi kullanılarak 0 km bir Mercedes-Benz...The post Mercedes-Benz Türk Finans Kampanyası’na dahil oldu appeared first on Carmedya.

Mercedes-Benz Türk Finans Kampanyası'na dahil oldu, System.String[]

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz'in Türkiye'de üretilen kamyon ve çekici modelleri, 3 farklı kamu bankasından 500 bin TL ve 60 aya kadar yüzde 0,49 faizli kredi imkanıyla satın alınabiliyor.



1 Ekim 2019 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında; Ziraat Bankası'ndan, Vakıfbank ve Halkbank'tan 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılarak 0 km bir Mercedes-Benz kamyon veya çekici sahibi olunabiliyor.


Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan çoklu araç alımlarında da geçerli olmak kaydıyla 12-60 ay, Halkbank'tan ise 36-60 ay vade aralıklarında tüm vadelerde yüzde 0,49 faiz oranı geçerli.


Kampanya ayrıca Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayilerini de kapsıyor. Müşteriler veya Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayileri, kredi başvurularını her 3 bankanın tüm şubelerinden yapabiliyorlar.


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Mercedes Benz, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:27 
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