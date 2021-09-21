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Mercedes-Benz Türk ihracat şampiyonları arasında yer aldı - Son Dakika

Mercedes-Benz Türk ihracat şampiyonları arasında yer aldı

21.09.2021 18:52
Mercedes-Benz Türk ihracat şampiyonları arasında yer aldı, System.String[]

Türkiye’de 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer alan Mercedes-Benz Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği 28.

Türkiye'de 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer alan Mercedes-Benz Türk, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği 28. Olağan Genel Kurulu ve "2020 İhracat Şampiyonları Ödül Töreni"nde ödülüne kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edilen ödülü Mercedes-Benz Türk adına Mercedes-Benz Türk Finans ve Kontrolden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) Tülin Mede Esmer teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında 1.1 milyar doların üstünde ihracat gelirine ulaşarak Türkiye ekonomisine katkısını aralıksız sürdürmeye devam ediyor. Marka, pandemi gölgesinde geçen 2020 yılında otobüs, kamyon, AR-GE ve diğer alanlardaki hizmet ihracatı ile 2020 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 şirket arasında yer aldı. 2020 yılında Türkiye'den ihraç edilen her 2 otobüsten 1'i ve ihraç edilen her 10 kamyondan 8'i Mercedes-Benz Türk imzasını taşıyor.

Ödül törenine katılan Mercedes-Benz Türk Finans ve Kontrolden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (CFO) Tülin Mede Esmer konu hakkında şunları belirtti: "Mart 2020 itibarıyla ülkemizde etkilerini hissettiğimiz Covid-19 pandemisine rağmen; 'Ekonominin aşısı üretimdir' diyerek Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda sürdürülebilir üretime odaklandık. 2020 yılında Türkiye'den ihraç edilen her 2 otobüsten 1'inin ve her 10 kamyondan 8'inin üretimine imza atmanın yanı sıra AR-GE ve hizmet ihracatımızla ülkemize 1.1 milyar doların üstünde gelir sağladık. Önceki yıllarda olduğu gibi; 2021 yılında da benzer şekilde ülkemizin ihracatına destek olmak istiyoruz."

Mercedes-Benz Türk geleneksel liderliğini sürdürdü

Mercedes-Benz Türk, Türkiye'de 2020 yılında üretilen 7.267 adet otobüsten, 3.611 adedini, yaklaşık yarısını, üretmenin gururunu yaşıyor. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretiminin yaklaşık yüzde 89'unu ihraç etti ve 2020 yılında 3.209 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirerek Türkiye'den ihraç edilen her 2 otobüsten 1'inin Mercedes-Benz Türk imzası taşımasını sağladı.

Hayatın devamlılığının sağlanmasında büyük bir önemi olan kamyon ürün grubunda 2020 yılında da liderliğini sürdüren Mercedes-Benz Türk, 6.932 adet kamyon satışına imza attı. Türkiye'deki her 10 kamyondan 6'sını üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor. Mercedes-Benz Türk, 2020 yılında Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 8'inin üretimine de imza attı.

Mercedes-Benz Türk ihracat şampiyonları arasında yer aldı

Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz Türk ihracat şampiyonları arasında yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mercedes-Benz Türk ihracat şampiyonları arasında yer aldı - Son Dakika
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