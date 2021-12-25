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Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonlar Avrupa yollarında - Son Dakika

Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonlar Avrupa yollarında

25.12.2021 19:11
Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonlar Avrupa yollarında

Türkiye’deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak – Kasım 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 3 bin 191 adet kamyon, 6 bin 333 adet de çekici olmak üzere toplam 9 bin 524 adet kamyon satışı gerçekleştirdi.

Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, Ocak – Kasım 2021 döneminde Türkiye iç pazarına 3 bin 191 adet kamyon, 6 bin 333 adet de çekici olmak üzere toplam 9 bin 524 adet kamyon satışı gerçekleştirdi.

Türkiye pazarındaki başarılı performansını sürdüren Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği kamyonların ihracatına da hız kesmeden devam ediyor.

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen kamyonlar, Almanya, Fransa ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen kamyonların ihracatı Kasım 2021'de de aralıksız olarak devam ederken, Almanya ay bazında 623 adetle en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 329 adetle Polonya ve 234 adet kamyon ihracatı ile İspanya takip etti.

Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonlar Avrupa yollarında

Toplam ihracat 89 bin adedi aştı

Yüksek standartlarda ve kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Batı ve Doğu Avrupa'da 10'dan fazla uluslararası pazara kamyon ihraç ediyor. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 8'ini üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Fabrikası'nın kamyon ihracatı, ilk ihracatın gerçekleştirdiği 2001 yılından bu yana 89 bin adedi aştı.

Anadolu'nun merkezi Aksaray'da bir başarı hikayesi

Daimler Truck AG'nin önemli kamyon üretim üslerinden biri konumunda olan ve dünya standartlarında üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, kurulduğu günden bu yana yatırımlarıyla kendini yenilemeye ve geliştirmeye devam ediyor. Türkiye'de üretilen her 10 kamyondan 7'sinin üretimine imza atan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası; üretimi, istihdamı, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor.

35 yılda 500 milyon Euro'yu aşan yatırımın gerçekleştirildiği ve günümüzde 1.600'den fazla kişiye istihdam sağlayan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda, kamyon üretiminin yanı sıra AR-GE Merkezi de bulunuyor. Üretimin yanı sıra ürün geliştirme ve teknoloji çözümleri alanlarına da önemli yatırımların yapıldığı Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası'nda hem istihdam artışı sağlanıyor hem de pek çok ilke imza atılarak tüm dünyaya mühendislik ihraç ediliyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz Türk imzalı kamyonlar Avrupa yollarında - Son Dakika


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