Mercedes-Benz Türk, OSD Tarafından İki Büyük Ödüle Layık Görüldü

Mercedes-Benz Türk, 45. OSD Genel Kurulu kapsamında 13 Mart 2019 tarihinde Fairmont Quasar İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde şirket tarihinin rekorlarını kırdığı iki farklı başarıya imza attı. Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren 6 otomotiv şirketi arasında yer alarak "OSD İhracat Ödülleri" kapsamında "Platin Plaket" ödülüne layık görüldü. Önceki yıllarda "Altın Plaket" ile ödüllendirilen şirket, tarihinde ilk defa yıllık 1 milyar dolarlık ihracat seviyesini aşarak bu kategoriye dâhil oldu. AR-GE alanındaki faaliyetlerini yeni yatırımları ile destekleyen ve 2018 Eylül ayında faaliyete aldığı Aksaray AR-GE Merkezi ile Mercedes-Benz marka kamyonların yol testi onaylarının tüm dünyadaki tek yetkili merci olan Mercedes-Benz Türk ayrıca; Türk Patent Enstitüsü patent tescilleriyle en büyük 10 otomotiv şirketinden biri olarak ilk kez "OSD Teknoloji Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

Otomotiv Sanayii Derneği'nin düzenlediği ödül törenine katılan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün konuyla ilgili olarak; "Kuruluşumuzdan 2018 yılına kadar Türkiye'deki toplam yatırımımızı 1,3 milyar dolara ulaştırırken, sadece geçtiğimiz sene Türkiye ekonomisine 1,3 milyar doları aşkın ihracat geliri sağladık. İstanbul Hoşdere'deki fabrikamızda üretimini gerçekleştirdiğimiz otobüslerimiz ve Anadolu'nun bağrında, Aksaray'daki fabrikamızda ürettiğimiz kamyonlarımız ile elde ettiğimiz bu başarıyla gurur duyuyoruz. 2018 yılında kamyon ihracat hacmimizi geçen yıla oranla % 98 artırarak, 12.800 adetlik kamyon ihraç ettik ve tarihimizin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Otobüs ürün grubu özelinde ise üretimimizin yaklaşık % 95'ini başta Avrupa ülkelerine olmak üzere ihraç ederek 3.500 adetlik otobüs ihracatına imza attık. Bugün bakıldığında, Türkiye'den ihraç edilen her 2 otobüsten 1'i ve her 10 kamyondan 9'u Mercedes-Benz Türk tarafından ihraç ediliyor. Tüm bu başarılarımıza ek olarak yine 2018 yılında AR-GE ve Bilişim Teknolojileri alanlarında yurt dışına sağladığımız hizmetler ile ülkemizin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 80 milyon dolarlık katkı sağladık. 1967 yılında başlayan hikâyemizi gurur verici başarılara imza atarak devam ettiriyoruz ve her zaman yaptığımız gibi, önümüzdeki dönemlerde de kendi rekorlarımızı kırmayı hedefliyoruz. Bu değerli ödüllere layık görülmek gurur verici." şeklinde konuştu.