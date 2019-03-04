Mercedes-Benz Türk Startup 2019 Yarışması Başladı

·

Bu sene Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasına "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nden bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup'lar davet ediliyor.

26 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olacak Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında ilk 10'a kalan tüm projelere "StartUP Boost" adı verilen özel bir gelişim programı ve Almanya ziyareti hediye edilecek. Ayrıca 3 farklı kategoride en iyi 3 startup'a toplamda 150.000 TL'lik büyük ödül verilecek.

2019 yılında da geçmiş yıllarda olduğu gibi "Teknoloji" ve "Sosyal Fayda" kategorilerine ödül verilmeye devam edilecek. Bu sene bu 2 kategoriye ek olarak"Jüri Özel Ödülü" kategorisi eklendi. Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek olan bir startup'a verilecek.

Türkiye'nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, 2017 yılında kutladığı 50. yılı kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında 2019 yılı için başvurular kabul edilmeye başlandı. "Bize Startup'ını söyle, sana desteğini verelim" sloganıyla üçüncü kez düzenlenen Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında bu yıl, Birleşmiş Milletler "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"nin bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup'lar davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup'lar değerlendirmeye alınacaklar.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasında bu yıl belirlenen kriterlere göre en yüksek oyu alan ilk 10 startup'a çeşitli ödüller verilecek. Yarışmada ilk 10'a giren startup'lara, "StartUP Boost" adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edilecek. Ayrıca 3 farklı kategoride en iyi 3 Startup'a 50 bin TL'lik büyük ödül verilecek.

50.000 TL'lik büyük ödüllerden biri "Kadınların Güçlenmesine Destek" girişimine verilecek

İlk 10 içinden "Teknoloji", "Sosyal Fayda" ve "Jüri Özel Ödülü: Kadınların Güçlenmesine Destek" olmak üzere 3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup'a 50'şer bin TL para ödülü verilecek.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının bu yılki 3 büyük ödülünden biri, yaptığı işle kadınların güçlenmesine destek olan bir startupa gidecek. İş kolu veya alanı ne olursa olsun, kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçları kadınların güçlenmesini destekleyen bir startup, jüri özel ödülünü alacak.

Ödül töreni Temmuz'da

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması için başvurular 26 Nisan 2019 gece yarısına kadar www.mbtstartup.com adresine online olarak kabul edilecek. 13 Mayıs 2019 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, Mayıs ayında düzenlenecek eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından İlk 10'a kalan yarışmacılar haziran ayındaki StartUP Boost programına katılacak. Mercedes-Benz Türk StartUP'ın kazananları Temmuz ayında düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından ilk 10'a kalan yarışmacılar Almanya startup ekosisteminin önemli oyuncuları ile bir araya gelebilecekleri, girişimlerini geliştirebilmek adına başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapabilecekleri kendilerine özel düzenlenen Almanya ziyaretine katılacaklar.

Mercedes-Benz Türk StartUP yarışma sonuçları konusunda uzman jüri üyeleri tarafından belirlenecek

Mercedes-Benz Türk StartUP'ın bu yılki jüri üyeleri yine kendi alanlarında birbirinden değerli isimlerden oluşuyor. Jüride sivil toplum kuruluşlarından, Startup Hub'lardan ve medyadan uzman isimlerin yanında Mercedes-Benz Türk CEO'su ve yöneticileri yer alıyor.