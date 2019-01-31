Mercedes-Benz Türk'te Üç Yeni Atama

Mercedes-Benz Türk yönetim ekibinde iki önemli atama gerçekleşiyor. 2016 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini yürüten Alper Kurt, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini devralıyor. ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Alper Kurt, 1999 yılında Mercedes-Benz Türk bünyesinde Satış Sonrası Hizmetler Birimi'nde Servis Mühendisi olarak göreve başlayarak, 2003 yılında Servis Mühendisliği Birim Müdürü görevini üstlenmişti. 2008 yılında Satış Sonrası Hizmetler Kamyon Grup Müdürü görevini üstlenen ve 2012 yılında Kamyon Filo Satış Grup Müdürlüğü'ne atanan Kurt, 2016 yılından beri Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

2009 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörlüğü görevini yürüten Osman Nuri Aksoy ise, 1 Şubat 2019 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini devralıyor. Bilkent Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan Osman Nuri Aksoy, 1994 yılında Mercedes-Benz Türk bünyesinde Finansal Planlama ve Risk Yönetimi Uzmanı olarak göreve başlayarak, 1995 yılında Birim Müdürü, 1999 yılında ise Finans Planlama Grup Müdürü görevlerini üstlenmişti. 2000 yılında Mercedes-Benz Finansal Hizmetler bünyesinde Satış Müdürü olarak görev alan ve 2001 yılında şirketin Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevini üstlenen Aksoy, 2009 yılından beri ise Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörlüğü görevini yürütmekteydi.

2012 yılından beri Mercedes-Benz Türk Bayii Ağı ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevini yürüten Didem Daphne Özensel ise, 1 Mayıs 2019 tarihi itibarıyla Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörlüğü görevini devralacak olup; Şubat 2019 itibarıyla mevcut direktörlük görevine ilave olarak vekaleten 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörlüğü görevini de yürütecektir. Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu olan Didem Daphne Özensel, kariyerine 1997 yılında Mercedes-Benz Türk'te yönetici yetiştirme programıyla başlayarak, 1998 yılında Bayii Ağı projesinde görev almıştı. 2007 yılında Bayii Ağı Geliştirme Grup Müdürlüğü görevine atanan Özensel, 2012 yılından beri ise Mercedes-Benz Türk Bayii Ağı ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevini yürütüyor.