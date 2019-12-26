Mercedes-Benz Türk'ten 50 adetlik araç teslimi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz Türk'ten 50 adetlik araç teslimi - Son Dakika Ekonomi

Mercedes-Benz Türk'ten 50 adetlik araç teslimi

6 saat önce

Turizm şirketine Mercedes-Benz Türk'ten toplamda 50 adet yeni araç teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk'ten 50 adetlik araç teslimi, System.String[]

Turizm şirketine Mercedes-Benz Türk'ten toplamda 50 adet yeni araç teslim edildi.


Mercedes-Benz Türk, turizm alanında faaliyet gösteren Sena Turizm'e 40 adet Sprinter Minibüs ve 10 adet Vito olmak üzere toplamda 50 adet yeni aracın teslimatını gerçekleştirdi. Antalya, İstanbul ve Mersin illerinde turizm ve taşımacılık alanlarındaki faaliyet gösteren Sena Turizm, 2019 yılında 90 adet Mercedes-Benz Hafif Ticari Aracı filosuna kattığı kaydedildi.


Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii'nde gerçekleştirilen teslimat töreninde, Sena Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünver ve Genel Koordinatör Tolga Okan'a araçları Mercedes-Benz Türk A.Ş. Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Serdar Yaprak, Hafif Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü Onur Ahi, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Satış ve Pazarlama Direktörü Uğur Erdinç, Pazarlama ve Otomobil, Hafif Ticari Araç Satış Müdürü Meltem Gürsoy, Hastalya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tüzün, Genel Müdür Kadri Kaplan ve Hafif Ticari Araçlar Grup Satış Müdürü Ömer Küçükyavuz katıldı.


Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Serdar Yaprak, "Yolcu taşımacılığında kuralları belirleyen aracımız Sprinter'ı, Mayıs 2019 itibarıyla tamamen yenilenen nesliyle, 'Sprinter Sana Yakışır' sloganı ile satışa sunduğumuzdan günümüze olumlu geri dönüşler alıyoruz. Pazar payımızı korumamızda büyük etkisi olan yeni Sprinter'ın teslimatlarından bir yenisini gerçekleştirdik. Toplamda 50 adetlik teslimatımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bizi tercih ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.


Sena Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Ünver de "Antalya, İstanbul ve Mersin'deki turizm ve taşımacılık faaliyetlerimizi 25 yılı aşkın süredir sürdürüyoruz. Sadece 2019 yılında filomuza kattığımız araçların büyük bir bölümünü Mercedes-Benz olarak tercih etmemizde, markaya olan güvenimiz, satın alma sürecinde sağladıkları finansal avantajlar ve güvenlik ile konforu bir arada sunan, işletim maliyetlerimizi düşüren ürünlerin etkisi oldu. Her zamankinden daha geniş filomuz ile yeni projelerimizi hayata geçirerek emin adımlarla büyümemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Mercedes Benz, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:57 Kaynak: İHA
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