Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ticari araç ürün grubuna özel avantajlar sunuyor.







Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonu modelleri için Eylül ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 300 bin TL kredi tutarı, 24 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı; şahıs firmaları için ise 400 bin TL kredi tutarı, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.



