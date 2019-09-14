Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya
Son Dakika Otomobil Haber

Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya

5 dakika önce

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ticari araç ürün grubuna özel avantajlar sunuyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonu modelleri için Eylül ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 300 bin TL kredi tutarı, 24 ay vade...The post Mercedes-Benz Türk’ten kamyonlara özel kampanya appeared first on Carmedya.

Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya, System.String[]

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ticari araç ürün grubuna özel avantajlar sunuyor.



Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonu modelleri için Eylül ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 300 bin TL kredi tutarı, 24 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı; şahıs firmaları için ise 400 bin TL kredi tutarı, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.


The post Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya appeared first on Carmedya.

Mercedes Benz, Aksaray, Otomobil

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cübbeli Ahmet Hoca'dan Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu'na: Sakalından utan
Rizeli iş insanı, Ukrayna'da kurduğu marka ile küp şeker sektöründe pazar lideri oldu Doktorlar, safra kesesinden çıkan taşları sayarken yoruldu İBB'nin iki seçim arasında 524 aracı iade ettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 15:59:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]