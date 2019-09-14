Mercedes-Benz Türk'ten kamyonlara özel kampanya
5 dakika önce
CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ticari araç ürün grubuna özel avantajlar sunuyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonu modelleri için Eylül ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 300 bin TL kredi tutarı, 24 ay vade...The post Mercedes-Benz Türk’ten kamyonlara özel kampanya appeared first on Carmedya.
CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, kamyon ticari araç ürün grubuna özel avantajlar sunuyor.
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler'in, Aksaray üretimi Mercedes-Benz 2018 Model yılı Euro 6 Çekici ve Euro 6 6×4/8×4 inşaat kamyonu modelleri için Eylül ayında geçerli olacak araç ve kaskoyu kapsayan özel finansman kampanyası çerçevesinde, kurumsal müşteriler; 300 bin TL kredi tutarı, 24 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı; şahıs firmaları için ise 400 bin TL kredi tutarı, 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile Mercedes-Benz kamyon sahibi olabiliyorlar.
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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:54
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