Mercedes-Benz Türk'ten rekor patent başvurusu - Son Dakika
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Mercedes-Benz Türk'ten rekor patent başvurusu

15.10.2022 10:35
Mercedes-Benz Türk'ten rekor patent başvurusu

2022 yılının ilk yarısında en fazla patent başvurusunda bulunan şirket olan Mercedes-Benz Türk, Ocak-Ağustos döneminde de söz konusu alandaki öncülüğünü sürdürdü.

2022 yılının ilk yarısında en fazla patent başvurusunda bulunan şirket olan Mercedes-Benz Türk, Ocak-Ağustos döneminde de söz konusu alandaki öncülüğünü sürdürdü.

Şirket, Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi 99, Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibi de 28 olmak üzere yılın ilk 8 ayında toplam 127 adet patent başvurusunda bulundu. Kamyon ve Otobüs AR-GE ekipleri ile önemli başarılara imza atmaya devam eden Mercedes-Benz Türk'ün 2014 yılından bu yana toplam patent başvuru sayısı ise 636'ya ulaştı.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Türk Otobüs Geliştirme Karoseri Direktörü Dr. Zeynep Gül Koca; "Sektördeki öncü konumumuz ve ülkemize olan sorumluluğumuz doğrultusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarına büyük bir önem veriyoruz. Otobüs AR-GE Merkezimizin gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların patent başvuru sayılarına da yansıması bizim için büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı. 2022'de de çok önemli buluşlara imza atmayı sürdüren Otobüs AR-GE ekibimiz, yılın ilk 8 ayında toplam 28 adet patent başvurusu gerçekleştirdi. Ağır yükler için tavan profili konusundaki buluşumuz öne çıkan patent başvurularımızdan biri. Elektrikli otobüslerde araç tavanına çok sayıda cihaz ve akünün yerleştirilmesi gerekliliğini göz önünde bulunduran Otobüs AR-GE ekibimiz bu konuda çalışmalar gerçekleştirdi. Buluşumuz, özellikle elektrikli otobüsler için araç tavanında bulunan akü ve taşıyıcılarının bağlantısına imkan veriyor. Gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalar için Otobüs AR-GE ekibimiz başta olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu.

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel

Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel ise konu hakkında yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi: "2018 yılında Aksaray'da kurduğumuz AR-GE Merkezimiz ile kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarımızı hızlandırmamızın olumlu sonuçlarını almayı bu yıl da sürdürdük. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi olarak yılın ilk 8 aylık döneminde 99 adet patent başvurusu yaparak geleceğin kamyonlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam ettik. Bu yıl patent başvurusu yaptığımız konular arasında depolama alanı tasarımı da yer alıyor. Bu patent; tavan kaplamasının kamyon kabinlerinin tavanlarını tek veya birden fazla parça olarak kapladığı durumlarda, şoför ve/veya yolcunun baş üstü bölümünde bir depolama alanı tasarımını konu alıyor. Yeni uygulama; karışık dizaynların sadeleştirilmesi, parça adetleri, maliyet ve montaj süresi/işçiliğinin azaltılması, estetik bir depolama alanının sunulması ve parça hazırlık prosesinin yeniden tanımlanması gibi avantajlar sağlıyor. Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE ekibi olarak sektöre yön veren çalışmalara imza attığımız için gurur duyuyoruz."

Mercedes-Benz Türk'ten rekor patent başvurusu

2009 yılında AR-GE Merkezi Belgesi'ni almaya hak kazandı

Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde faaliyetlerine başlayan İstanbul AR-GE Merkezi ile ilk defa 2009 yılında AR-GE Merkezi Belgesi'ni alan Mercedes-Benz Türk, bu tarihten itibaren otobüs ve kamyon ürün gruplarında AR-GE çalışmalarına başladı. Şirket, 2018 yılında Aksaray'da kurduğu AR-GE Merkezi ile kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

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Kaynak: Carmedya.com

Mercedes Benz, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz Türk'ten rekor patent başvurusu - Son Dakika

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