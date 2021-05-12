Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar - Son Dakika

Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar

12.05.2021 12:55
Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar, System.String[]

Mercedes-Benz Türk aldığı yeni sorumluluklarla, Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine hizmet ihracatı yapıyor.

Mercedes-Benz Türk aldığı yeni sorumluluklarla, Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine hizmet ihracatı yapıyor.

Türkiye'deki faaliyetlerinde 50 yıldan fazladır hizmet veren Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası ile sağladığı istihdamı, IT, mühendislik, satın alma gibi alanlarda aldığı yeni sorumluluklar ile artırmaya devam ediyor. Alınan yeni sorumluluklar ile hizmet ihracatı da sağlanıyor.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Türkiye'den dünyaya gerçekleştirdiğimiz ihracatımızı, sadece üretim ve AR-GE faaliyetlerimiz ile değil, yetkinliğimizi kanıtladığımız birçok farklı alanda artırarak ülkemizin istihdamına katkı sağlıyoruz. Şirket olarak aldığımız yeni sorumluluklarla; Almanya, Fransa, Portekiz, Rusya, Çin, Japonya, Brezilya ve Hindistan başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine hizmet ihracat ediyoruz. Küresel pazarlarda ülkemizin kalifiye iş gücünü tüm dünyaya kanıtlayarak yeni görevler üstlenirken, Türkiye ekonomisine de katkımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Şirketin yaptığı çalışmalarla ile ilgili şu bilgiler verildi:

Şirket, sözleşme yönetimi alanında katkı sağlıyor

2017 yılında, 28 kişilik kadrosu ile şirkette kurulan 'Satın Alma Destek Departmanı', Avrupa'da yer alan otomobil, otobüs ve kamyon fabrikalarının sözleşme yönetimine katkı sağlıyor. Bunun yanında, teklif alma ve değerlendirme, firma data yönetimi, tedarikçi sertifika yönetimi gibi hizmetler de verilmeye başlandı. Artan sorumluluklar doğrultusunda, 2020 yılında 38 kişiyi daha istihdam eden şirket, 2021 yılı içerisinde 30'ün üzerinde kişiyi daha bünyesine katmayı hedefliyor. Yakın zaman içerisinde, kalıp ve değişiklik yönetimi gibi yeni hizmetler sunmak için çalışmalara hız kesmeden devam edilmesi planlanıyor.

Aksaray'dan 'Global Numune Birliği'ne mühendislik hizmeti

Şirketin Aksaray Kamyon Fabrikası, 2017 yılında kurulan Üretim Öncesi Mühendislik Birimi ile Daimler Truck AG'nin 'Global Numune Birliği'ne mühendislik hizmeti vermeye başladı. 30 mühendis ve 7 teknik personelin istihdam edildiği bu hizmet ile global ürün projelerinin seri üretimde yapılabilirlik analizi, değişiklik yönetimi kapsamlarının yapılabilirlik analizi, prototip araç üretimi, gelecek teknolojiler için uluslararası çalışmalarda bulunmak, global müşteri özel isteklerinin araçlara uygulanması kapsamında çalışmalar yürütülüyor. Global numune çalışmaları, dijital ve fiziksel olarak gerçekleştirilirken, dijital uygulamalar sırasında 'Sanal Gerçeklik' ve 'Karma Gerçeklik' gibi güncel teknolojiler de kullanılıyor. Fiziksel uygulamalarda ise 3D yazıcı ile parça üretimi yapılıyor.

Mercedes-Benz Türk IT Yetkinlik Merkezi ile global projelere IT hizmetleri

Şirket, VR/AR, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA), İş Analitiği ve Kalite Yönetimi gibi pek çok konuda yetkinlik merkezi olarak çalışıyor. Birçok modül ve uygulamanın desteğini sağlamakla beraber bazı projelerin, proje liderliği ve müşteriye sunulmasını da üstleniyor. Bu kapsamlarda tüm Evobus lokasyonlarına hizmet sağlayan şirket, kamyon ürün grubu için Almanya, Çin, Rusya, Japonya, Brezilya, Portekiz, Fransa ve Hindistan'a IT hizmeti sunuluyor. Sorumluluklar doğrultusunda bu kapsamda14 kişiyi istihdam eden şirket, 2021 yılı içerisinde100'eyakınkişiyi daha bünyesine katmayı hedefliyor. Tüm bu projelerin yanında VR/AR, RPA, Veri Analizi gibi yeni nesil teknoloji ve alanlarda da hizmet sağlıyor. - İSTANBUL

Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar
Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar
Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar
Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar
Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar

Mercedes Benz, İstihdam, Türkiye, Türk, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz Türk'e yeni global sorumluluklar - Son Dakika


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