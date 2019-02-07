Mercedes-Benz Türk "Tersine Mentorluk Programı" Nı Hayata Geçirdi

Mercedes-Benz Türk, internet ve teknoloji kullanımının iş dünyasının dinamiklerini değiştirdiği bu dönemde, "Tersine Mentorluk" (Reverse Mentoring) uygulamasını hayata geçirdi. Şirket bünyesinde ilk defa 2018 yılında hayata geçen "Tersine Mentorluk Programı" kapsamında, alışılmış mentorluk uygulamalarının aksine yeni mezun olmuş genç calışanlar ve uzun dönem stajyerler Mercedes-Benz Türk yöneticilerine yeni teknolojik trendler, dijitalleşme, sosyal medya, girişimcilik, yapay zek gibi yapılandırılmış konular üzerine mentorluk yaptılar.

2 ayda bir gerçekleştirilen seanslar, çoğunlukla ofis dışında sosyal ortamlarda gerçekleşti. Böylece, programa dâhil olan 8 üst düzey yönetici ve 15 mentor birbirlerini daha yakından tanıma ve ofis ortamı dışına çıkarak daha rahat bir ortamda sohbet etme fırsatı buldular.

İlk tersine mentorluk döneminin tamamlanması şerefine 7 Şubat 2019 tarihinde hem motivasyon hem de kutlama amaçlı bir mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Bu vesileyle aynı gün 2. dönem programı için start verildi ve yeni dönem gönüllüleri olarak 3 İcra Kurulu Üyesi, 8 Direktör ve 22 mentor çalışan birbirlerini daha yakından tanımak ve program hakkında daha detaylı bilgi almak adına bir araya geldiler.

Betül Çorbacıoğlu Yaprak: "Farklı kuşaklar arasında köprü kurmayı amaçlıyoruz"

Mercedes-Benz Türk İnsan Kaynakları Direktörü Betül Çorbacıoğlu Yaprak, Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük'te düzenlenen törende "Mercedes-Benz Türk olarak çeşitliliğe önem veren, bundan beslenen bir aileyiz. Hedefimiz, değişen dünyaya uygun bakış açıları geliştirmek, bu dünyaya ayak uydurmanın dışında kendi alanımızda rol model olmak. Bu program ile hem iş hayatında farklı jenerasyonları yakınlaştırarak birbirlerini daha iyi tanımalarını ve anlamalarını sağlamayı; hem de yeni teknolojilerin iş hayatı üzerinde yarattığı farklı yaklaşımlarla, yeni iş modellerini geliştirecek bir iklimi şirket kültürünün ayrılmaz parçası haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Sedat Zeytunlü: "Yönetim tarzımı, iş hayatına olan bakış açımı oldukça etkiledi"

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretim Mühendisliği Direktörü Sedat Zeytunlü Tersine Mentorluk Programı ile ilgili olarak; "Yeni nesil çalışanlarımızın beklentileri bizlerden farklı. Tersine mentorluk sayesinde bu beklentilerin neler olduğunu görme fırsatım oldu. Bu program yönetim tarzımı, iş hayatına olan bakış açımı pozitif anlamda oldukça etkiledi. Bu programa katılan ilk gönüllülerden biri olmaktan ötürü büyük mutluluk duyuyorum, mentorlarıma bana kattıkları için teşekkür ediyor, diğer tüm yönetici arkadaşlarıma bu programı tavsiye ediyorum." dedi.

Pamir Can Karakurt: "Gelişen dünyadaki yenilikleri, deneyimli yöneticilerimizin bilgi ve tecrübeleriyle birleştirdik"

Mercedes-Benz Türk PEP Stajyeri Pamir Can Karakurt ise; " Standart mentorlüğün aksine Tersine Mentorluk Programı kapsamında tecrübeli yöneticilerimize yeni nesilden arkadaşlar olarak mentorluk yaptık. Bizlerin ilgisini çeken dijitalleşme, yeni trendler gibi konular üzerinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu program sayesinde yöneticilerimizle aynı masaya oturup, kuşaklar arası diyaloğu sağlamlaştırabileceğimizi gördük. Gelişen dünyadaki yenilikleri onların bilgi ve tecrübeleriyle birleştirme fırsatı elde ettik. Bu süreçte mentörler olarak bizler de yöneticilerimizin bilgi ve tecrübelerinden çok şey öğrendik. Yeni dönemde mentorluk yapacak olan çalışma arkadaşlarımızı keyifli bir deneyim bekliyor." diye açıklamada bulundu.

Tersine Mentorluk nedir?

Yeni jenerasyon ile önceki kuşak yöneticileri biraraya getirerek bilgi paylaşımları ile iş birliği yaratmayı hedefleyen bir fikir değiş tokuşu platformudur. Alışılagelen mentorluk programlarının tersine, güncel deneyimlerini önceki nesil liderlerle paylaşanlar ve iş yapış şekillerinin değişen koşullara göre adapte edilmesine yardımcı olanlar genç mentorlardır. İyi uygulanan bir tersine mentorluk programı sayesinde; genç neslin, kurum hikâyeleri ve tepe yönetim deneyimlerine ilk elden erişimi sağlanarak, hedeflenen gelecek için onlara ilham verilir, tepe yönetimin kendi alanlarındaki gelişmelere ayak uydurmalarını kolaylaştırılarak, güncel kalmaları sağlanır ve genç neslin sahip olduğu yenilikçi bakış açısı ile kurumdaki çeşitlilik artar.