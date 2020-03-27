Mercedes-Benz Türk üretime verdiği arayı uzattı

Mercedes-Benz Türk, koronavirüse karşı aldığı önlemler kapsamında üretime verilen aranın uzatıldığını duyurdu.



Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aldığı önlemler kapsamında üretime verilen aranın uzatılması hakkında açıklama yayınladı. Buna göre, Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarında üretime ara verilme kararı 20 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek.



Açıklamada, " Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsün yayılmaması yönündeki önerileri doğrultusunda, Hoşdere Otobüs Fabrikamızda 5 Nisan 2020 ve Aksaray Kamyon Fabrikamızda 10 Nisan 2020 tarihlerine kadar üretime ara verilmesi kararımızı, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığına yönelik tedbirler ile uluslararası tedarik zincirindeki lojistik aksamalar kapsamında uzatmış bulunuyoruz.



Mevcut durumda; Hoşdere Otobüs ve Aksaray Kamyon Fabrikalarımızdaki üretime ara verilme kararı 20.04.2020 tarihine kadar devam edecektir.



Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan ve bugün ülkenin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri ve Mercedes-Benz üretim ağının ayrılmaz bir parçası olan Mercedes-Benz Türk; küresel salgının etkisini azaltmasıyla birlikte üretimine devam ederek, ülke ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecektir" denildi. - İSTANBUL