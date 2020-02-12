Mercedes-Benz Türk ve Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş'de yeni atamalar

Mercedes-Benz ailesinde yeni atamalar yaşandı. Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Miray Kutlu Demirel atanırken, Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş'de Bayi Ağı Yönetimi Müdürü pozisyonuna Ezgi Yıldız Kefeli geldi.



Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim Müdürlüğü görevine Şubat 2020 itibariyle Miray Kutlu atandı. Miray Kutlu Demirel, görevi Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş. Bayi Ağı Yönetimi Müdürlüğü görevine atanan Ezgi Yıldız Kefeli'den devraldı.



2011 yılında Mercedes-Benz Türk'te Bayi Yönetimi departmanında göreve başlayan Miray Kutlu, Bayi Ağı Geliştirme departmanı içinde farklı alanlarda görev aldıktan sonra 2019 yılında aynı birime Grup Müdürü olarak atanmıştı. Miray Kutlu, Avusturya Lisesi ve Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu, evli, bir çocuk annesi, İngilizce ve Almanca biliyor.



Ocak 2020'de yeni görevine atanan Ezgi Yıldız Kefeli, Mercedes-Benz Otomobil ve Hafif Ticari araçlar operasyonlarını sürdüren, Mercedes-Benz Otomotiv A.Ş'de Bayi Ağı Yönetimi Müdürü olarak kariyerine devam edecek. 2006 yılından bu yana Mercedes'in dünya ve Türkiye operasyonlarında farklı birimlerde çeşitli kademelerde görev alan Kefeli, son 3 yıldır Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapıyordu. - İSTANBUL