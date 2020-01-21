Mercedes-Benz Türkiye'deki 35 bininci Sprinter'ını üretti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz Türkiye'deki 35 bininci Sprinter'ını üretti - Son Dakika Ekonomi

Mercedes-Benz Türkiye'deki 35 bininci Sprinter'ını üretti

6 saat önce

Türk mühendisler tarafından Mercedes-Benz, Arobus iş birliğinde geliştirilip üretilen Sprinter marka minibüsün 35 bininci üretimini bantlardan indirdi.

Mercedes-Benz Türkiye'deki 35 bininci Sprinter'ını üretti, System.String[]

Türk mühendisler tarafından Mercedes-Benz, Arobus iş birliğinde geliştirilip üretilen Sprinter marka minibüsün 35 bininci üretimini bantlardan indirdi.


Mercedes-Benz Sprinter, 2007 yılından günümüze Arobus iş birliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirilip üretilen Sprinter marka minibüsün 35 bininci üretimini bantlardan indirdiğini açıkladı. Mercedes-Benz Sprinter, Türkiye'de 1996 yılından beri öğrenci, personel, yolcu ve yük taşımacılığı sektöründe hizmet veriyor.


Mercedes Benz Otomotiv Tic. ve Hiz. A.Ş. Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, konuyla ilgili olarak; "Türkiye'deki yolcu taşımacılığı standartlarını 1996'dan beri belirleyen Sprinter, 2007'den bu yana Türk mühendisliği ve Türk işçilerinin emeği ile Türkiye'de üretiliyor. Arobus ile olan iş birliğimizde 35 bininci aracımızı bantlardan indirmenin sevincini yaşadığımız bu günlerde, Sprinter'ın 2019 yılında 'Minibüs' kategorisinin en fazla satılan aracı olmasıyla da çifte gurur yaşıyoruz. Sadece satış adetlerimiz ile değil, servis, yedek parça, ikinci el ve finans konularında en üst düzeyde müşteri memnuniyetiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tüm bu süreçlerde emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni başarılara imza atmak için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.


2019'un en çok satılan minibüsü Sprinter


Türkiye taşımacılık sektörünün en güvenilen araçları arasındaki Mercedes-Benz Sprinter, personel taşımacılığı ve öğrenci servislerinin bulunduğu "Minibüs" kategorisinde 2019'un en çok satılan aracı oldu. - İSTANBUL

Mercedes Benz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngilizlerden küstah harita! Türkiye'yi karışacak ülkeler arasında gösterdiler
ABD, Türkiye'den çekiliyor mu? İncirlik'te çalışan 424 Türk işçinin çıkışı verildi Tüm dünyayı paniğe sevk eden coronavirüs için İstanbul Havalimanı'nda önlem Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir'in günlük notları ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 17:34:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mercedes-Benz Türkiye'deki 35 bininci Sprinter'ını üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]