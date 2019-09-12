Mercedes-Benz Vision EQS, Elektrikli Otomobillerin Geleceği

Mercedes-Benz Vision EQS, Elektrikli Otomobillerin Geleceğini Temsil Eden Aracını Frankfurt Otomobil Fuarında Sergiliyor

Mercedesin alt markası EQ EV yeni otomobil konseptleriyle her geçen ay büyümeye devam ediyor. Lüks araç hayranları kesinlikle kullandıkları araçlarla şımartılmak istiyor. Bu son konsept otomobil ile bundan çok daha başka bir şey…



Vision EQS alman otomobil üreticisinin sedanların geleceğine nasıl baktığını gösteriyor. Vision EQS Frankfurt Otomobil Fuarında tanıtıldı.



Dört tekerlekten çekişli EQS, diğer Vision EQ araçlarında gördüğümüz normal gümüş ve mavi tasarım estetiğine sahiptir. Aynı zamandan Mercedes'in tasarım stüdyosundan beklendiği şekilde yuvarlak hatlara sahip.



Tasarım olarak harika görünmesinin yanında etkileyici özellikleri var tabi. Vision EQS 469 Beygir ve 560 pounds bir tork üretiyor. Ayrıca sıfırdan yüze 4.5 saniyenin altında çıkacak.



Pil paketi 700 km'lik bir kullanım menzili sunacak. 350Kw'a kadar hızlı şarjı destekleyecek, bu sayede 20 dakikada yüzde 80 şarj mümkün olacak. Bu yılın sonunda ise bu konsept aratan 20 adet satılabilir durumda olacak denildi.



Yine de aracın üretim versiyonun showroom'larda tam olarak ne zaman yer alacağı henüz belli değil.