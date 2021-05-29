Üye Girişi
Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği - Son Dakika

Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği

29.05.2021 14:59
Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği, System.String[]

Mercedes-Benz’in 9 kişilik Vito Tourer modeli, 237 HP üreten yeni motoruna kavuştu.

CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz'in 9 kişilik Vito Tourer modeli, 237 HP üreten yeni motoruna kavuştu.

Yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunan Mercedes-Benz Vito Tourer'da hem Select hem de Select Plus donanımlı araçlarda yeni motor güç üniteleri sunulmaya başlandı. Yeni motor için ayrıca Uzun ve Ekstra Uzun seçenekleri de sunuluyor.

Haziran 2021 itibarıyla; 116 CDI (163 HP) olarak sunulan Pro donanımlı araçlar 119 CDI (190 HP) olarak, 119 CDI (190 HP) olarak sunulan Select donanımlı araçlar ise 124 CDI (237 HP) olarak satışa sunulmaya başlandı.

Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği

Tümü arkadan itişli Mercedes-Benz Vito Tourer versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor.

237 HP (174 kW) güç ve 500 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 7,6 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 199 gr/km) değerine sahip Vito 124 CDI modelinin eklenmesiyle birlikte Vito'daki motor güç seçeneği dörde çıktı.

Giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork (yakıt tüketimi karma 6,6-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 173-154 gr/km) değerine sahip model Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var. Bir üst seviyede ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor. Yeni gelen motor, Vito Tourer ailesinin en üstüne konumlanıyor.

Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği

AIRMATIC ile daha konforlu yolculuklar

Select donanımına sahip Vito Tourer'da AIRMATIC havalı süspansiyon sistemi opsiyon olarak sunulmaya başlandı. Süspansiyonu yol yüzeyine uyacak şekilde ayarlayabilen AIRMATIC, süspansiyonun sönümlemesini her bir tekerlek için otomatik olarak mevcut sürüş durumuna veya yolun durumuna göre düzenleyebiliyor. Bu sayede her durum için sarsıntısız sürüş konforu sağlanıyor. AIRMATIC havalı süspansiyon, kullanıcılarına Konfor, Spor, Manuel, Lift olmak üzere dört farklı sürüş modu seçeneğiyle yüksek konfor sunuyor.

Hız arttığında aracı alçaltan AIRMATIC, sürüş stabilitesini artırmanın yanı sıra yakıt tüketiminin azaltılmasına da katkıda bulunuyor. Entegre otomatik seviye kontrolü sayesinde, araç seviyesi, ağır bir şekilde yüklendiğinde veya bir römork kullanıldığında bile sabit kalabiliyor.

Vito Tourer'ı 35 mm yükselten "L-Lift" modunda 90 km/s hızın üzerine çıkıldığında sistem otomatik olarak aracı "C-Comfort" moduna geri alarak aracı normal yüksekliğine döndürüyor. Bu sayede sürüş stabilitesi artarken optimize edilmiş bir yakıt tüketimine katkı sağlanıyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman

Tümü arkadan itişli Vito Tourer versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip tork konvertörlü otomatik şanzıman, 7G-TRONIC'in yerini alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden "Konfor" ve "Spor" sürüş modlarından birini seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca "Manuel" modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği

Güvenlik ve sürüş yardım sistemleri

Yeni Vito'da, Aktif Fren Asistanı ve DISTRONIC özelliklerinin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 12 adede ulaştı. Vito, böylece sınıfının en güvenli aracı olma geleneğini sürdürüyor. Vito'nun kapalı kasa versiyonu, hava yastıkları ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri uyarısını standart olarak sunuyor. Vito ayrıca Yan Rüzgar Savrulma Asistanı ve Yorgunluk Asistanı ATTENTION ASSIST'i bundan beş yıl önce sunarak sınıfının güvenlik standartlarını yeniden tanımlamıştı.

Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği

Aktif Fren Asistanı ve DISTRONIC

Yeni Aktif Fren Asistanı, öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesi halinde sistem fren desteği ile sürücüyü destekliyor. Ancak sürücünün tepki vermemesi halinde sistem aktif fren manevrası uyguluyor. Sistem ayrıca şehir içi trafiğinde hareketsiz nesneleri ve yoldan geçen yayaları da algılıyor.

Vito'da ilk kez kullanıma sunulan DISTRONIC, bir aktif takip yardımcısı. Sistem, sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor ve sürücüyü otoyol veya dur-kalk trafikte önemli oranda rahatlatıyor. Öndeki araç ile güvenli takip mesafesini korumak üzere çalışan sistem, kendi kendine hızlanıyor veya yumuşak bir şekilde fren yapıyor. Sert bir fren manevrası algılayan sistem önce sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından otonom olarak fren yapıyor.

Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği

Mercedes Benz, Haziran, HP, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja bu görüntü girdi Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja bu görüntü girdi Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası

Son Dakika Haberleri
15:53 İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler
15:22 Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı
15:10 Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş
15:09 Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:08 Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu
14:50 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz
14:42 İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az
14:36 Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!
14:28 Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
14:17 Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı
İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler         
15:53
Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı         
15:22
Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı         
15:09
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz         
14:50
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi         
14:28
Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi         
14:12
20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi         
13:49
Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor         
12:37
17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu         
12:29
Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı         
12:00
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 16:04:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mercedes-Benz Vito Tourer'a 237 HP'lik motor seçeneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement