Mercedes-Benz Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu - Son Dakika
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Mercedes-Benz Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu

08.09.2022 01:53
Mercedes-Benz Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu

Mercedes-Benz, Türkiye’de 26 yıldır sürdürdüğü milli takımlar düzeyindeki sponsorluk desteklerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında, Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu.

Mercedes-Benz, Türkiye'de 26 yıldır sürdürdüğü milli takımlar düzeyindeki sponsorluk desteklerine bir yenisini daha ekleyerek Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığı anlaşma kapsamında, Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu.

İş birliği duyurusunun gerçekleştiği imza gününe Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve federasyon temsilcileri, Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz'in üst düzey yöneticileri ve milli voleybolcu Zehra Güneş ile Efe Mandıracı katıldı. Törende konuşan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, spora ve sporcuya daha fazla katkı sağlayarak birlikte yeni zaferler yaşamayı hedeflediklerini dile getirdi.

Bekdikhan: "Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz olarak en büyük beklentimiz, milli takımlarımızın imza atacağı başarılara katkı sağlamak"

Türkiye'yi dünyada temsil eden Voleybol Milli Takımlarının başarılarını beraber büyütmek istediklerini söyleyen Bekdikhan, Türkiye Voleybol Federasyonu ile uzun soluklu bir iş birliği hedeflediklerini belirtti. Bekdikhan, voleybolun Türkiye'deki en değerli spor branşlarından biri olduğuna değinerek "Voleybol gerek ligimizin kalitesi gerek elde ettiğimiz uluslararası başarılar gerekse oyuncu potansiyeli açısından ülkemizin en başarılı spor dallarından. Marka DNA'mızda; her zaman daha iyisini yapmak, fark yaratmak ve başarıyı devam ettirmek önemli bir yere sahip. Bu noktada 'Yıldızlar Oyunu Değiştirir' sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu iş birliğinin her iki taraf açısından çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Sporun birleştirici ve motive edici gücüyle Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz'i, voleybol ve voleybol tutkunları ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. En büyük beklentimiz, milli takımlarımızın atacağı başarılara katkı sağlamak" dedi.

Üstündağ; "Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru Mercedes-Benz – Türk voleyboluna önemli bir güç ve değer katacak"

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise "Voleybol Federasyonu olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sponsorlarımızla omuz omuza ailemizin bir parçası olarak ilerlemeye devam ediyoruz. Bugün de Mercedes-Benz ile imzaladığımız sponsorluk anlaşmamızı sizlere duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Uzun yıllardır Türk sporunun içinde yer alan, verdiği destekle spora büyük katkı sağlayan Mercedes-Benz markası, voleybola da önemli bir güç ve değer katacaktır. Bu güzel iş birliğinde emeği geçen herkese, başta Mercedes-Benz İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan olmak üzere tüm Mercedes-Benz ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, yeni iş birliğimizin Türk voleybolu adına nice başarılara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Kaynak: Carmedya.com

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Son Dakika Otomobil Mercedes-Benz Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru oldu - Son Dakika

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