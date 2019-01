Mercedes-Benz X 350 D 4matıc Türkiye'de! Yeni V6 Motor Seçeneği

V6 motorlu Mercedes-Benz X-Class Türkiye'de Mercedes-Benz X-Class; güçlü 6 silindirli motoru, 7G-TRONIC PLUS otomatik şanzımanı ve 4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile her türlü yol şartının üstesinden rahatlıkla geliyor.

Mercedes-Benz X-Class; güçlü 6 silindirli motoru, 7G-TRONIC PLUS otomatik şanzımanı ve 4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile her türlü yol şartının üstesinden rahatlıkla geliyor. 258 BG (190 kW), 6 silindirli dizel motoru ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte; yeni Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC gerek asfalt, gerekse de asfalt dışı yollarda son derece etkileyici bir sürüş keyfi ve dinamizmi sunuyor.



Aralık 2017'de Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak yerini alan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC'i Türkiye'de müşterilerin beğenisine sundu. 258 BG'lik motoruyla Pick-Up segmentinde "Güç Gösterisi"ne hazırlanan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, üstün off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde ister şehir içi günlük kullanım, ister bol virajlı karayolları, ister asfalt dışı yollar, isterse de çamurlu ve zorlu arazi şartları gibi her türlü koşulda kullanıcısına oldukça başarılı bir sürüş konforu sunuyor.



0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir karakter sunuyor.



Mercedes-Benz X-Class'taki en üst ekipman seviyesi olan Power donanımında satışa sunulan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC için tavsiye edilen başlangıç fiyatı 327.000 TL.



X 350 d 4MATIC'te güçlü motor ve hızlı vites değiştiren şanzıman





Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te Common-Rail direkt enjeksiyon sistemine sahip;3,0 litre hacimli 6 silindirli dizel motor, yüksek gücüyle dikkat çekiyor. Araçtaki V6 motor; hafif yapısı; değişken türbin geometrisine sahip turbo beslemesi ve Formula 1'de kullanılan yenilikçi NANOSLIDE® silindir yatağı kaplaması gibi özellikleri ile fark yaratıyor.



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'in standart donanımlarından biri olan DYNAMIC SELECT sistemi, Pick-Up pazarında nadiren görülen sürüş modu seçimi özelliğini kullanıma sunuyor. Sistem; Comfort, Eco, Sport, Manual ve Off-Road olmak üzere beş farklı sürüş modundan birisini tek bir parmak hareketiyle seçme imkanı sunuyor.



Asfaltta ve arazide sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC





Mercedes-Benz X-Class ürün gamının yıldızı olan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te bulunan; 1.632 mm ön ve 1.625 mm arka iz genişliği ve yol tutuş dinamikleri sayesinde aracın viraj hızı da artıyor. 3.150 mm dingil mesafesi olan araçta yüksek taşıma kapasitesi ve arazideki etkin performansı için merdiven tipi şasi önemli bir rol üstleniyor. Konfor odaklı yürüyen aksam, asfalt sürüşlerinde Mercedes-Benz kalitesi ve sürüş keyfi sunarken; 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ise aracın üstün arazi yeteneklerini ortaya çıkartıyor.



4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka aksta diferansiyel kilidi sayesinde çok çeşitli sürüş yüzeylerinde üstün performans ve çekiş sağlıyor. X 350 d 4MATIC'te yüksek sürüş dinamikleri için 4MAT, arazide arttırılmış tutuş için 4H ve ağır arazi koşullarında 4L olmak üzere dört tekerlekten sürüş sistemine ait üç farklı sürüş modu bulunuyor.



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, kullanıcısına zengin standart donanımlar sunuyor





Mercedes-Benz X-Class, Pick-Up segmentinin en kapsamlı konfor ve güvenlik donanımları ile yola çıkıyor ve kullanıcısına zengin standart donanımlar sunuyor. Aracın yolcu kabininin ön ve arka kısmındaki enerji sönümleme bölgeleri sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğine katkı sağlıyor. Bunun dışında araçta pasif güvenlik için yedi adet hava yastığı ve iki çocuk için i-Size sabitleme sistemi standart olarak sunuluyor. Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC'te standart olarak sunulan; Aktif Fren Asistanı ve Aktif Şerit Takip Asistanı gibi elektronik sistemlerle de aktif güvenlik ve konfor daha da artırıyor. Ek olarak Elektronik Stabilite Programı; Hız Sabitleme Sistemi, ön ve arkada disk frenler, LED Farlar; 360 Derece Kamera sistemine sahip "Park Paketi" standart olarak sunuluyor.



Power X 350 d 4MATIC





Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, Pick-Up pazarına gerek konfor; gerekse de kalite açısından yeni standartlar getiren POWER serisi ile yollara çıkmaya hazırlanıyor.



POWER donanım paketinde; ön tampona entegre krom kaplamalı bir ön koruma, krom kaplamalı arka tampon, 19 inç 6 kollu alüminyum alaşım jantlar; LED yüksek performanslı farlar, üst kısmı ARTICO suni deri kaplama ve alüminyum görünümlü süslemelere sahip gösterge paneli; siyah ARTICO/mikro fiber DINAMICA suni deri koltuklar (isteğe bağlı olarak siyah veya fındık kahve deri döşemeler); elektrikli ayarlanabilen ve bel destekli koltuklar, THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima sistemi; çok fonksiyonlu Touchpad ile birlikte bilgi ve eğlence sistemi; Audio 20 CD ve 360 derece kameraya sahip Park Paketi standart olarak yer alıyor.



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC ile X-Class yine kullanıcısına kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya devam ediyor. Araçta daha kişisel deneyimler için Stil Paketi, Kış Paketi, kahverengi veya siyah deri döşemeler ve farklı dekoratif öğeler gibi isteğe bağlı özel donanımlar da sunuluyor. Sunulan kapsamlı aksesuar çeşitliliği ile aracın görünümü, fonksiyonelliği veya arazi yetenekleri kişisel kullanımlar doğrultusunda daha da geliştirilebiliyor.



Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC Teknik Özellikleri



Ebatlar, ağırlıklar, sürüş performansı, yakıt tüketimi ve motor



Uzunluk

5.340 mm



Genişlik

1.920 mm



Yükseklik

1.838 mm



Boş ağırlık

2.249- 2.389 kg



İz genişliği ön/arka

1.632/1.625 mm



Taşıma kapasitesi

861 -1.001 kg



Azami yüklü ağırlık

3.250 kg



Dönüş çapı

13,4 m



Yakıt deposu/Rezerv depo

73/10 lt



Azami hız

205 km/s



Yakıt tüketimi (şehir içi/şehir dışı/karma)

10,3 – 10,0/ 8,3-8,1/ 9,0 – 8,8 lt/100km



CO2 Emisyon salınımı karma

236 – 230 gr/km



Silindir adedi/dizilimi

6/V6 Turbo motor



Silindir hacmi

2.987 cm³



Maksimum güç

258 BG (190 kW) @ 3.400 dev/dak



Maksimum tork

550 Nm @ 1.400 -3.200 dev/dak



Şanzıman

7G-TRONIC PLUS, direksiyondan vites değiştirme ve ECO Start-Stop fonksiyonu



Arazi yetenekleri



Su geçiş derinliği

600 mm'ye kadar



Yerden yükseklik

222 mm



Yaklaşma ve uzaklaşma açıları

30°/25°'ye kadar



Maksimum yanal eğim açısı

49° 'ye kadar



Maksimum eğim açısı

22°'ye kadar



Maksimum tırmanma

100%'e kadar



Yakıt tüketimi ve CO2 emisyonları için rakamlar geçicidir ve NEDC test prosedürüne göre sertifikasyon süreci için teknik servis tarafından belirlenmiştir. AB tip onayı ve resmi rakamlara uygunluk belgesi henüz mevcut değildir. Belirtilen rakamlar ile resmi rakamlar arasındaki sapmalar mümkündür. Bu basın bültenindeki açıklamalar ve veriler, Mercedes-Benz'in uluslararası model programı için geçerlidir. Ülkelere göre değişkenlik gösterebilir. Belirtilen tüm araç verileri Avrupa pazarı için olup soldan direksiyonlu; Euro 6 normuna uygun Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC içindir ve geçici verilerdir. X-Class, ticari araç (N1) olarak homologe edilmiştir.

