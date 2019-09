Mercedes'den emisyonsuz bir gelecek

CARMEDYA.COM - Mercedes-Benz, 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'na tamamen elektrikli Vision EQS ile yakın geleceğin lüks otomobil anlayışını sergiledi.







Frankfurt'ta Mercedes-Benz, A- ve B-Serisi modellerinin şarj edilebilir hibrit versiyonları A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e ile dünyanın tamamen elektrikli ilk seri üretim MPV'si EQV modelini de sergileyerek emisyonsuz geleceği şimdiden sunmaya başladı.



Kompakt sınıftaki ilk 7 kişilik SUV olan yeni Mercedes-Benz GLB fuarda sergilenirken, modelin üstün performanslı hali olan Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC'in de dünya lansmanı yapıldı.



Mercedes-Benz, 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nda (IAA), mobilitenin geleceğine ışık tutan sürdürülebilir çözümlere odaklanıyor.



Yeniden tasarlanan, müşteri odaklı Mercedes-Benz fuar standında tamamen elektrikli seri üretim otomobillerden, geleceğin lüks elektrikli sedanına, 7 kişilik kompakt SUV GLB'den, dünyanın ilk seri üretim tamamen elektrikli MPV'si EQV'ye kadar çok geniş mobilite seçenekleri gözler önüne serildi. Mercedes-Benz, smart ile beraber 2019 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı'nın en fazla yenilik sergileyen markalarından oldu.

Şükrü Bekdikhan: "Model zenginliğimiz liderliğimizde etkili oluyor."



2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda yeni modelleri tanıtılan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; "Model konumlandırmasında niş alanları doldurmak için çalışmalarımız devam ediyor. Pazar boşluklarını çoğu zaman ilk gören ve bu nişleri doldurmamız ile öncü olmamız sayesinde başarımızı daimi kılıyoruz. Premium kompakt sınıfta en fazla model alternatifi sunan marka olarak müşterilerimize seçim yapma özgürlüğü sunmaya devam ediyoruz. A-Serisi ile başlayan yenilenme sürecimize B-Serisi, yeni CLA ve A-Serisi Sedan'ı da ekleyerek Premium otomobil segmentindeki liderliğimizi bu sene de sürdürüyoruz. Kompakt sınıftaki yeniliklerimiz 2020 yılında yeni GLB ve GLA ile devam edecek." dedi.







Tamamen elektrikli Mercedes-Benz 2020'de Türkiye'de



Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan; "Frankfurt Otomobil Fuarı'nda sergilenen 'Emisyonsuz Gelecek' konseptine uygun olarak Türkiye'de tamamen elektrikli otomobil seçeneklerimizi arttırıyoruz. 2018'de tamamen elektrikli smart EQ ile başladığımız emisyonsuz araç satışlarımızı 2020 yılında Mercedes-Benz EQC ile sürdüreceğiz. Her segmentte tamamen elektrikli ya da şarj edilebilen hibrit seçenekleri sunarak müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda seçim yapabilecekleri, çevreye en düşük karbon ayak izini bırakan otomobillere sahip olmayı planlıyoruz. 2022 yılına kadar Mercedes-Benz otomobil portföyünün tamamında elektrikli motor seçeneği olacak." dedi.



Yeni Mercedes-Benz GLB



Yeni Mercedes-Benz GLB, kompakt sınıfta yedi kişilik oturma düzeni sunan ilk Mercedes-Benz modeli. 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,2 saniyede ulaşan otomobil, çoğu spor otomobile meydan okuyan bir performans sergiliyor.



Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.834 ve yüksekliği 1.658 mm olan yeni Mercedes-Benz GLB 2.829 mm ile yeni B-Serisi'nden tam 10 cm daha fazla dingil mesafesine sahip. Ön koltuklardaki baş mesafesi 1.035 mm ile bu sınıftaki en iyi değeri sunarken, 967 mm arka koltuk bacak mesafesi ile beş koltuklu otomobil üst seviye bir oturma konforu sunuyor. Beş koltuklu versiyonunda 560 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.755 litreye varan bir kargo alanı bulunduruyor.



Yeni Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC



Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC'de 2,0 litre hacimli sıralı dört silindirli turbo beslemeli motor 306 PS (225 kW) güç üretirken, motorun üretmiş olduğu güç sekiz ileri vitesli AMG SPEEDSHIFT DCT 8G şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC üzerinden yola aktarılıyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,2 saniyede ulaşıyor.



EQ Power ilk kez A- ve B-Serisi'nde de sunuluyor



Mercedes-Benz, EQ Power markası altında şarj edilebilir hibrit teknolojisini geliştirmeye devam ediyor.



A 250 e, A 250 e Sedan ve B 250 e olmak üzere markanın kompakt sınıf modelleri ilk kez üçüncü nesil hibrit güç ve aktarma sistemleriyle yollara çıkıyor. EQ Power ile desteklenen yeni kompakt sınıf otomobillerde elektrikli sürüş keyfi ve günlük kullanıma uygunluk ön plana çıkıyor.



