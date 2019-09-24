Son Dakika Haberleri: Mercedes'e 870 milyon euro ceza
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Mercedes'e 870 milyon euro ceza

1 saat önce

Mercedes üreticisi Daimler'e dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle Stuttgart Savcılığı tarafından 870 milyon euro ceza kesildi.

Mercedes'e 870 milyon euro ceza, System.String[]

Mercedes üreticisi Daimler'e dizel emisyonu ile ilgili verileri manipüle ettiği gerekçesiyle Stuttgart Savcılığı tarafından 870 milyon euro ceza kesildi.Alman otomobil devi Mercedes'in üreticisi Daimler, dizel emisyon verilerini manipüle ettiği gerekçesiyle 870 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Stuttgart Savcılığı, cezanın Daimler şirketinin araç sertifikasyonu ile ilgili biriminin 2008'den beri denetleme görevini ağır şekilde ihmal etmesi nedeniyle kesildiğini belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Böylece dizel emisyonları kısmen normlara uygun olmayan dizel araçlara resmi makamlarca ruhsat verilmiş oldu" denildi. Savcılık, kanıt olarak Federal Otomotiv Dairesi'nin normların çok üzerinde yüksek oranda egzoz emisyonu nedeniyle 684 bin Mercedes model aracın servis için geri çağrılmasına yönelik hazırlanan belgeleri gösterdi. Daimler, Federal Otomotiv Dairesi'nin suçlamasını geri çevirirken, para cezasına itiraz etmeyeceğini açıkladı. Savcılık, para cezasının Daimler'in emisyon manipülasyonu ile ilgili devam eden soruşturmayla ilgisinin olmadığını, bu yöndeki soruşturmanın sürdüğünü belirtti. Para cezasının altı hafta içinde şirketin bulunduğu Stuttgart kentinin bağlı olduğu Baden Württemberg eyaletine yatırılması gerekiyor.


Almanya'da daha önce de Volkswagen ile holding bünyesindeki Audi ve Porsche benzer gerekçelerle iki milyar euroyu aşan para cezasına çarptırılmıştı. Stuttgart Savcılığı otomobil parçaları tedarikçisi Bosch şirketine de 90 milyar euro para cezası kesmişti.


AFP,Reuters/TY,BK


(c)


Mercedes, Ekonomi

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:33 
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