Mercedes'e gitmiyor, Red Bull'da kalıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Mercedes'e gitmiyor, Red Bull'da kalıyor - Son Dakika Spor

Mercedes'e gitmiyor, Red Bull'da kalıyor

6 saat önce

Gerek sürüş tarzı gerek padoktaki karakteriyle Formula 1’in en agresif pilotlarından olan Max Verstappen, geçtiğimiz sezonu sürücüler klasmanında üçüncü sırada tamamlamıştı.

Mercedes'e gitmiyor, Red Bull'da kalıyor, System.String[]

Gerek sürüş tarzı gerek padoktaki karakteriyle Formula 1’in en agresif pilotlarından olan Max Verstappen, geçtiğimiz sezonu sürücüler klasmanında üçüncü sırada tamamlamıştı. Hollandalı pilot, 278 puan toplayarak her iki Ferrari sürücüsünü, Charles Leclerc ve Sebastian Vettel'i, geride bırakarak sezonu başarılı bir şekilde noktalamıştı.

Verstappen’in Red Bull’la olan kontratı 2020 sezonunun sonunda bitiyordu. Başta Mercedes olmak üzere birçok takımdan teklif alan 22 yaşındaki pilot, takımında kalmayı seçerek sezon başlamadan tercihini yapmış oldu.

Max, takımıyla sözleşme yenilemesine dair sosyal medya hesabından, "Red Bull Racing ile 2023 sezonunun sonuna kadar yarışacağım için çok mutlu ve gururluyum. Bu yolculuğa birlikte başladık ve ilk günden beri beni daima desteklediler. Red Bull ve Honda ile birlikte dünya şampiyonluğu için mücadele etmek istiyoruz. En iyisi henüz gelmedi." açıklamasını yaptı.

Red Bull tulumuyla ilk yarışına 2015 Avustralya Grand Prix’inde çıkan Verstappen, o sezon bittiğinde sürücüler klasmanında 12. sırada yer alıyordu. Ertesi sezon beşinci basamağa kadar tırmanıp dikkatleri çekerken 2017’de altıncı ve 2018’de dördüncü basamağı alarak çizgisini korudu. Geçtiğimiz sezonu üçüncü tamamlaması ve sezon boyunca sergilediği performans, Hollandalı üzerindeki dikkatleri arttırdı.

Verstappen 2015’ten beri 102 yarışta direksiyonun başına geçti. Bu yarışlarda sekiz galibiyet aldı, iki pol pozisyonunu ele geçirdi ve 31 podyumda yer aldı. Yedi kez de yarışın en hızlı turuna imza attı. Sekiz farklı Red Bull modeliyle toplam 948 puan toplayan Hollandalı, yarışların 502 turunda liderdi. Max, yalnızca 21 kez yarış dışı kaldı, altı farklı takım arkadaşı ve iki farklı motor üreticisiyle çalıştı.

Max Verstappen, Mercedes, Red Bull, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı Ronaldo'nun kaslı fotoğrafı sosyal medyayı yıktı geçti Galatasaray'ın Mert Çetin için Roma'ya yaptığı teklif ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
02:11 Fenerbahçe'nin yeni transferi Simon Falette: "En iyi kulüpler arasında" - Son Dakika Spor
02:01 Crystal Palace, Cenk Tosun transferini bitiriyor - Son Dakika Spor
01:06 Ahmet Nur Çebi, Antalya'da takımla bir araya geldi - Son Dakika Spor
01:01 Monaco 73-85 Galatasaray Doğa Sigorta - Son Dakika Spor
00:56 Futbol camiasından şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika Spor
00:04 Real Madrid, Valencia'yı 3-1 yenerek Süper Kupa'da finale yükseldi - Son Dakika Spor
23:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Simon Falette'yi kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 02:52:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mercedes'e gitmiyor, Red Bull'da kalıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]