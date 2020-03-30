Mercedes Formula 1 takımı Covid-19 hastaları için solunum cihazı üretmeye başladı

Mercedes Formula 1 ekibi, Covid-19 hastalarının yoğun bakıma girmeden tedavilerine yardımcı olacak bir solunum cihazının üretimine başladı.



University College London'daki mühendisler ve sağlık uzmanları, uyku esnasındaki solunum bozukluklarının tedavisinde kullanılan CPAP adlı cihazları Covid-19 hastaları için geliştirdi, Mercedes ise üretimini üstlendi. 100 saat gibi kısa sürede, proje aşamasından üretimine geçilen cihaz, klinik denemeler için onay aldı.