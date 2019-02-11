Son Dakika Haberleri: Mercedes Glb Üretilecek Mi?

Mercedes Glb Üretilecek Mi?

14 dakika önce

CARMEDYA.COM – SUV modeller giderek otomotiv piyasasında çoğalmaya başlıyor. Mercedes’de bu segmentte elini daha da güçlendirmek istiyor. GLA ve GLC arasında boyut açısından boşluk doldurulmak üzere GLB,ortaya çıktı. Henüz daha testleri devam eden model, segmentteki eksi alanı kapatacak. Çekici dış tasarım Testte çıkan kamuflajlı araçtan tasarım konusu çokta fazla belli olmasa da, otomobilin iddialı olacağı...The post Mercedes GLB üretilecek mi? appeared first on Carmedya.

Mercedes Glb Üretilecek Mi?, System.String[]
CARMEDYA.COM - SUV modeller giderek otomotiv piyasasında çoğalmaya başlıyor. Mercedes'de bu segmentte elini daha da güçlendirmek istiyor.



GLA ve GLC arasında boyut açısından boşluk doldurulmak üzere
GLB,ortaya çıktı. Henüz daha testleri devam eden model, segmentteki eksi alanı
kapatacak.

Mercedes GLB


Çekici dış tasarım

Testte çıkan kamuflajlı araçtan tasarım konusu çokta fazla
belli olmasa da, otomobilin iddialı olacağı bekleniyor. Önde büyük ızgara ve
son teknolojik farlar otomobilin havasını değiştirmiş. Büyük jantlar otomobili sportif gösterecek. Ek
olarak tekerlek kemerlerindeki otomobilin arazi karakterini hatırlatacak
çıtalar unutulmayacak gibi görünüyor. Tavan rayları otomobili olduğundan daha
heybetli gösterecek. Akabinde arka tampon ve stop grubu da otomobili şık
gösterecek detaylardan.



İç mekanda şıklık hakim

Aracın kalbinde ise yeni 1.33 litrelik tubo benzinli motorun
yer alması bekleniyor. Bu motor 114 HP güç üretecek. Ek olarak 1.5 litrelik
dizel motorda bu modelde yer alacak. Daha sonrasında 190 Hp gücünde 2 litrelik
turbo benzinli bir motor daha modelde sunulacak. Hibrit seçenek bekleyenlerde
unutulmamış. Bunun yanında tamamen elektrikli bir versiyonda gelecek.

Ne zaman gelebilir?

Yepyeni GLB'nin Eylül ayındaki Frankfurt Motor Show'da
tanıtılacağı tahmin ediliyor. Model 2020 yılının ilk çeyreğinde de satışa
sunulacak. En dişli rakipleri ise Audi Q3, BMW X1, Range Rover Evoque, Volvo
XC40, Cadillac XT4, Jaguar E-Pace ve Lexus UX olarka sıralanıyor.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:46 

Otomobil
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