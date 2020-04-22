Mercedes Kadir'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mercedes Kadir'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor - Son Dakika

Mercedes Kadir'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor

6 saat önce

Vefatı ile sevenlerini yasa boğan Mercedes Kadir lakabıyla ün salan Fatih Kaydı'nın hayatı sinema filmi olacak.

Mercedes Kadir'in hayatı beyaz perdeye taşınıyor, System.String[]

Vefatı ile sevenlerini yasa boğan Mercedes Kadir lakabıyla ün salan Fatih Kaydı'nın hayatı sinema filmi olacak.


Küçüklükten beri üzerine bindiği 3 metrelik sırığı ile Malatya sokaklarında dolaşan ve 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Mercedes Kadir lakaplı Fatih Kaydı'nın geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Malatya dışında da ün salan Kaydı'nın ölümü sonrası siyaset ve bürokrasiler başta olmak üzere binlerce seveninin başsağlığı diledi.


Malatya protokolü ve sevenlerinin katılımı ile geçtiğimiz Pazartesi günü defnedilen Mercedes Kadir'in hayatını beyaz perdeye aktarmak için Malatyalı Sinema Sanatçısı ve Yönetmeni Gani Rüzgar Şavata'da kolları sıvadı.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şavata, "Mercedes Kadir saftı ve temizdi. Malatya'yı seviyordu ve trafik kuralları ihlal edenlere karşıydı. Zaman zaman Malatya'ya geldiğimde çoğu kez karşılaştım ama oturup konuşmak nasip olmadı" dedi. Geçtiğimiz dönemde Malatyalı sanatçı Ahmet Kaya'nın da hayatını konu eden filmi çektiklerini aktaran Şavata, "Mercedes Kadir'in de filmini çekmek istiyorum. Geçen süreçte Ahmet Kaya'nın filmini çekmek bana nasip oldu, ama biraz sıkıntılı süreçten geçtik. Ancak adalet tecelli etti ve inşallah bu virüs hastalığı kalktıktan sonra filmimiz vizyona girecek. Eğer nasip olursa da Mercedes Kadir'in bir filmini çekeceğiz. Bir Malatyalı olarak belediye başkanlarımızdan, iş adamlarımızdan ve basınımızdan bunun duyurulmasını istiyorum. Benimde boynumun borcu olsun, Mercedes Kadir kardeşimizin hayatını filme alacam. Herkes bir şeyler çeker ancak biz profesyonel bir sinema filmi çekeceğiz. Hiç kimseden para ve yardım talebinde bulunmuyorum. Bazı insanlar para ile yapmak için belediyeye falan gideceklerdir ama ben bu filmi her şeyi ile üstleniyorum. Ben bu işe talibim" diye konuştu. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 02:47 Kaynak: İHA

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