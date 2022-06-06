Mercedes kullanıcıları dikkat: Bir milyon eski araç geri çağrılıyor! - Son Dakika
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Mercedes kullanıcıları dikkat: Bir milyon eski araç geri çağrılıyor!

06.06.2022 10:12
Mercedes kullanıcıları dikkat: Bir milyon eski araç geri çağrılıyor!

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, fren sistemindeki sorun nedeniyle bir milyon aracın geri çağrıldığını söyledi. İşte detaylar!

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz, fren sisteminde meydana gelen bir sorun nedeniyle 1 milyon eski aracı geri çağırıyor. Almanya Federal Motorlu Araçlar Dairesi (KBA) bu çağrının, 2004-2015 yıllarında üretilen ML, GL ve R-Class serilerinde olduğunu söyledi. Çağrının nedeni ise fren güçlendiricinin işlevinin korozyondan etkilenme ihtimali olduğunu belirtti.

Dünya çapında 993 bin 407 araç geri çağırılıyor

KBA yaptığı açıklamada, dünya çağında 993 bin 407 aracın geri çağrıldığını söyledi. Bu araçların 70 bini ise Almanya'da yer alıyor. Ayrıca KBA, "Fren servosundaki korozyon, en kötü durumda, fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantının kesilmesine yol açabilir." Dedi. Bunun da servis freninin çalışmayı durdurmasına neden olabileceğini ekledi.

Mercedes kullanıcıları dikkat: Bir milyon eski araç geri çağrılıyor!

Mercedes-Benz ise hareketin, "belirli araçlar için izole raporların analizine" dayandığını belirterek çağrıyı doğruladı. Ayrıca şirket konuyla ilgili açıklama yaptı.

Nadiren çok şiddetli korozyon vakalarında, özellikle güçlü veya sert bir frenleme manevrasının fren servosunda mekanik hasara yol açması mümkün olabilir. Bu nedenle fren pedalı ile fren sistemi arasındaki bağlantı başarısız olur. Böyle çok nadir bir durumda, aracı servis freni ile yavaşlatmak mümkün olmazdı. Böylece kaza veya yaralanma riski artacaktır.

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Şirket, potansiyel olarak etkilenen araçların sahipleriyle iletişime geçileceğini belirtti. Aynı zamanda araçların da hemen geri çağırmaya başlayacaklarını söyledi. Bununla birlikte Mercedes-Benz, denetimin sonuçlarına bağlı olarak gerekli durumda parçaları da değiştirecek.

Şirket, muayene bitene kadar müşterilerinin araçlarını kullanmamalarını da istedi. Mercedes-Benz, 13 Mayıs'ta benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Otomobil üreticisi, ABD'de 292 binden fazla araç için geri çağırma kararı aldı. Bunun nedeni ise sert frenlemenin hidroforda mekanik hasara yol açabileceği ve araçların fren pedalıyla durmasının mümkün olmayacağı oldu.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Mercedes Benz, Tragger, Güncel, Son Dakika

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