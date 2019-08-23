Son Dakika Haberleri: Mercedes'ler Gizli Sensör ile Takip Ediliyor, Bakın Neden?
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Mercedes'ler Gizli Sensör ile Takip Ediliyor, Bakın Neden?

39 dakika önce

Mercedes'lerde Şimdi Gizli Takip Sensörü Krizi Yaşanıyor Borcunu ödemeyenleri bulmak için Gizli sensör yerleştirmişler.

Mercedes'ler Gizli Sensör ile Takip Ediliyor, Bakın Neden?, System.String[]

Mercedes'lerde Şimdi  Gizli Takip Sensörü Krizi Yaşanıyor

Borcunu ödemeyenleri bulmak için Gizli sensör yerleştirmişler. Mercedes'ler Gizli Sensör ile Takip Ediliyor


Mercedes tarafından da itiraf edilen sensörler, İngiltere'de krize sebep oldu. İngiltere'de satılan Mercedes marka araçlara nerede olduğunun takibi yapılması için sensör yerleştirildiği ortaya çıktı.


Aracın nerede olduğu bu gizli yerleştirilen sensörler sayesinde tespit ve takip ediliyor.


İngiltere'de bayiden satılan Mercedes'lere, aracın nerede olduğunu gösteren gizli sensörler yerleştirildiği ortaya çıkması büyük tartışma yarattı. Mercedes ise bu sensörlerin, bayilere taksit ödemeyenlerin yerini tespit için gerektiğinde aktive edildiğini açıkladı.


İngiliz Daily Mail gazetesine göre Alman otomobil şirketi Mercedes, satılan yeni ve ikinci el araçların nerede olduğunu tespit edebilmek için gizli sensörler yerleştirdiğini itiraf etti.


Ancak bu sensörlerin, araç takibi için değil, araç sahibinin Mercedes bayilerine taksitlerini ödememesi ve nerede olduğunun belirlenmesi gibi acil durumlarda aktive edildiğini belirtildi. Sadece İngiltere'de yılda 170 binden fazla araç satan Mercedes, dünya çapında ise 2.3 milyon araç üretiyor.

İngiltere, Mercedes, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:34 Kaynak: Teknotalk.com
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