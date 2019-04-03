Mercedes Shanghai'ye Hazırlanıyor

CARMEDYA - Mercedes-Benz Shanghai
Otomobil Fuarı için hazırlanıyor. Marka fuarda GLB konseptini ön plana çıkaracak.
Bunun duyurusunu yapan marka, haberde bu konseptin iç mekan
fotoğrafını kullandı. MBUX çift ekranlı versiyon iç mekanın havasını
değiştirmiş. Havalandırma ızgaralarının da yine ailedeki diğer otomobillerden tanıdık
geldiğini belirtmek gerekir.
GLA ve GLC'nin yerini alacak
GLB, markada bir çok modelin yerini almış durumda. GLK gibi
köşeli hatlara sahip olması beklenen model, tasarım konusunda dinamik
görünecek.
Hangi motorlar ile gelecek?
Bu konu henüz netleşmedi. Ancak tahminler dört silindirli
dizel ve benzinli versiyonların modelde yer alacağı. Bu motorlar 300 ve 400 HP
güç seviyesi üzerinde olacak. AMG versiyon olarak ise GLB 35 ve GLB 45'in
sunulacağı gündemde.
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