Son Dakika Haberleri: Mercedes Shanghai'ye Hazırlanıyor

Mercedes Shanghai'ye Hazırlanıyor

19 dakika önce

CARMEDYA – Mercedes-Benz Shanghai Otomobil Fuarı için hazırlanıyor. Marka fuarda GLB konseptini ön plana çıkaracak. Bunun duyurusunu yapan marka, haberde bu konseptin iç mekan fotoğrafını kullandı. MBUX çift ekranlı versiyon iç mekanın havasını değiştirmiş. Havalandırma ızgaralarının da yine ailedeki diğer otomobillerden tanıdık geldiğini belirtmek gerekir. GLA ve GLC’nin yerini alacak GLB, markada bir çok modelin...The post Mercedes Shanghai’ye hazırlanıyor appeared first on Carmedya.

Mercedes Shanghai'ye Hazırlanıyor, System.String[]
CARMEDYA - Mercedes-Benz Shanghai Otomobil Fuarı için hazırlanıyor. Marka fuarda GLB konseptini ön plana çıkaracak.



Bunun duyurusunu yapan marka, haberde bu konseptin iç mekan
fotoğrafını kullandı. MBUX çift ekranlı versiyon iç mekanın havasını
değiştirmiş. Havalandırma ızgaralarının da yine ailedeki diğer otomobillerden tanıdık
geldiğini belirtmek gerekir.

GLA ve GLC'nin yerini alacak

GLB, markada bir çok modelin yerini almış durumda. GLK gibi
köşeli hatlara sahip olması beklenen model, tasarım konusunda dinamik
görünecek.

Hangi motorlar ile gelecek?

Bu konu henüz netleşmedi. Ancak tahminler dört silindirli
dizel ve benzinli versiyonların modelde yer alacağı. Bu motorlar 300 ve 400 HP
güç seviyesi üzerinde olacak. AMG versiyon olarak ise GLB 35 ve GLB 45'in
sunulacağı gündemde.

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Kaynak: Carmedya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:08 

Mercedes Benz, Mercedes, Shanghai, Otomobil
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