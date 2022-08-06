Mercedes, parça sahteciliğine karşı önlemleri artırıyor!

Otomobillerde özellikle birinci sınıf araçlara yönelik ve orijinal ekipman üreticisi (OEM) tarafından üretilen parçalar, pahalı oluyor. Bu nedenle internette yer alan ucuz parçalar oldukça cazip geliyor. Ancak Mercedes, sahte parçalar konusunda uyarıyor ve çeşitli önlem almaya hazırlanıyor. İşte detaylar!

Mercedes, sahtecilik için 'Marka koruma uzmanları' atayacak

Bir otomobil üreticisi, yalnızca 2021'de 650'den fazla baskınla yetkililerin 1,86 milyondan fazla sahte Mercedes Benz parçaları ele geçirdiğini bildirdi. Bu oran, önceki yıla göre yüzde 6 daha fazla. Şimdiyse bu oranın gittikçe daha da artacağı ön görülüyor.

Mercedes'in hukuk işlerinden sorumlu başkanı Renata Jungo Brüngger, konuya ilişkin açıklama yaptı. "Sahtecilik endüstrisi organize suç yapılarına sahiptir. Genellikle de uyuşturucu kaçakçılığından daha yüksek karlar sağlar. Bu yapıları kısıtlamak ve yol güvenliğine yönelik tehditlerle mücadele etmek için dünyanın dört bir yanındaki yetkililerle yakın bir şekilde çalışıyoruz."

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Mercedes, pandemi dönemiyle birlikte sahtecilik yapanların çevrim içi ortama taşındığını söylüyor. Bu gruplar, sosyal medya hesaplarını kullanarak parçaları çevrim içi olarak satabiliyor. Bu da polise karşı işleri daha da zor bir hale getiriyor. Bu nedenle otomobil devi, sahte ürünlerle ve bunların çevrim içi ticaretiyle mücadele etmek için stratejik önlemleri genişletiyor.

Şirketin çabaları üç önlem etrafında dönecek: Tespit et, saldır ve engelle. Çevrim içi olarak şüphelileri tespit etmek için de 'Marka koruma uzmanları' atayacak. Brüngger konuyla ilgili, "Çevrim içi platformlarda ve sosyal medyada sahte ürünlerin ticareti daha da artıyor. Marka koruma uzmanlarımız, kalpazanlık sektörünün büyüyen iş modeline hızla uyum sağladı." dedi.

Otomobil üreticisi, aslında, bu parçaların kalitesinin genellikle düşük olduğunu ve satış sonrası bir parça gibi minimum yasal gereksinimleri dahi karşılamadığı söylüyor. Şimdilik bu önleme karşı detaylı bir bilgi yer almıyor. Ancak şirket, alacağı bu önlemle birlikte sahteciliğin önüne geçmeyi amaçlıyor. Şimdilik bu önleme karşı detaylı bir bilgi yer almıyor.

Peki, siz Mercedes sahte parça önlemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sahteciliğin önüne geçmek için ne yapmak gerekiyor? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!