Son Dakika › Güncel › Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak - Son Dakika
Mercedes, ürettiği solunum cihazının tasarımını ücretsiz dağıtacak
6 saat önce
Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.
Formula 1 takımlarından Mercedes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye destek için ürettiği solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak dağıtacağını duyurdu.
Mercedes'ten yapılan açıklamada, Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) ile ortaklaşa gerçekleştirilen projeyle günlük 1000 adet solunum cihazı üretildiği belirtildi.
Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) ilk etapta 10 bin adet cihaz siparişi verdiği kaydedilirken, "Koronavirüse karşı küresel mücadeleye destek olmak için solunum cihazının tasarımlarını ücretsiz olarak üreticilerin kullanımına sunacağız." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:32 Kaynak: AA
Son Dakika Koronavirüsün çaresi yüz yıllık verem aşısında mı? Şaşırtan araştırma sonucu Koronavirüs salgınının başladığı Vuhan'da kente giriş çıkış yasağı kaldırıldı Salgında Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması bir avantaj mı? Uzman isimler yanıt verdi "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında