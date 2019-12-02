Son Dakika Haberleri: Mercedes yüz binlerce dizel aracını geri çağırıyor
Son Dakika Dünya Mercedes yüz binlerce dizel aracını geri çağırıyor - Son Dakika Dünya

Mercedes yüz binlerce dizel aracını geri çağırıyor

6 saat önce

Mercedes-Benz aralarında Sprinter panelvan modellerin de olduğu yüzbinlerce dizel aracını geri çağırıyor

Mercedes yüz binlerce dizel aracını geri çağırıyor, System.String[]

Mercedes-Benz aralarında Sprinter panelvan modellerin de olduğu yüzbinlerce dizel aracını geri çağırıyor.


Otomotiv devinden yapılan açıklamada Alman Karayolları İdaresi KBA'nın Mercedes'in Euro 5 standartlarına uyumlu OM651 dizel motoru kullanan araçlarda yaptığı inceleme sonucu kendilerine arçaları geri çağırma talimatı verdiğini duyurdu.Geçen hafta Bild gazetesinin haftasonu yayını olan Bild am Sonntag, Sprinter modellerin kurallara uygun olmayan yazılım nedeniyle geri çağrılabileceğini yazmıştı.

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Mercedes Benz, Mercedes, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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