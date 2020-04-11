Mercer CEO’su Dinçer Güleyin: Çalışanların yüzde 40'ı maaş endişesi taşıyor

Güleyin, Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye 'deki firmaların durumu, alınan önlemleri ve iş dünyasının geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber Yayın Tarihi:

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu