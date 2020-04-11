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Mercer CEO’su Dinçer Güleyin: Çalışanların yüzde 40'ı maaş endişesi taşıyor
26 dakika önce
İnsan Kaynakları Mercer CEO'su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
İnsan Kaynakları Mercer CEO'su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtladı.
Güleyin, Covid-19 salgınıyla ilgili Türkiye'deki firmaların durumu, alınan önlemleri ve iş dünyasının geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:12
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