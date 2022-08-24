Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kilis'te tören düzenlendi

Mercidabık Zaferi'nin 506, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 6. yıl dönümü dolayısıyla Kilis'in Yavuzlu köyünde tören düzenlendi.

Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural, Belediye Başkanı Servet Ramazan, köy meydanında bulunan Yavuz Sultan Selim anıtına çelenk sundu.

Şehitler için saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Recep Soytürk, buradaki konuşmasında, bundan 506 yıl önce ülke için oluşan güvenlik tehdidinin bertaraf edildiğini söyledi.

Yavuz Sultan Selim'in Memlük komutanını yenilgiye uğrattığını ifade eden Soytürk, akabinde yapılan Ridaniye Savaşı'yla Mısır'a kadar olan bölgenin Türk topraklarına katıldığını belirtti.

Mercidabık Zaferi'nden 500 yıl sonra yine güvenlik tehdidi oluştuğunu, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve onun asil askerlerinin tereddüt etmeden gereğini yaptığını kaydeden Soytürk, " Suriye'de güvenli bir alan oluşturuldu. Hem ülkemizin güvenliği tehditten uzak hale getirildi hem o bölgedeki insanların yaşam kalitelerini artırma çalışmaları yapıldı." dedi.

Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Özhan Özvural da Memlüklüler devrinde Anadolu'ya yapılan askeri harekatlarda ana üs olma özelliğini koruyan Mercidabık'ın asıl şöhretini Memlükler ile Osmanlı arasında yaşanan meydan muharebesiyle kazandığını belirtti.

Özvural, bugünün aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra icra edilen ikinci büyük sınır ötesi harekat olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da yıl dönümü olduğunu anımsatarak "24 Ağustos 2016 tarihinde başlayan harekat boyunca ateş destek vasıtaları etkili olarak kullanılmış ve 20 bin 432 hedef ateş altına alınmıştır. 7 ay 3 gün sürmüş harekata aralarında benim de bulunduğum toplam 6 bin 500 personel katılmıştır. 243 meskun mahal, 2 bin 250 kilometrekarelik alan kontrol altına alınmış ve 3 bin 936 terörist etkisiz hale getirilerek bölgede güvenlik ve asayiş tesis edilmiştir. Aralarında Binbaşı Bülent Albayrak'ın da bulunduğu 67 kahraman silah arkadaşımız ise şehit olmuştur." şeklinde konuştu.

Özvural, ülkenin birliğine göz diken düşmanların ve terör örgütlerinin kutsal vatan topraklarına yönelik tüm tehditleri dün olduğu gibi bugün de asil milletin bağrından çıkmış aziz şehitlerden ve kahraman gazilerden ilham alan şanlı ordu tarafından bertaraf edileceğini vurguladı.

Tören alanında, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in büyük birer fotoğrafları yer aldı.

Törene Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şiirlerin okunması, zeybek, ok gösterisi ve dua edilmesiyle tören sona erdi.