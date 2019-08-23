Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü

Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, MHP İl Başkanı Hasan Mısırlıgil, Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Bekir Şen ve Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker, Mercidabık Zaferi'nin 503'üncü ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümleri dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Mercidabık Zaferi ile Balkanlardan Ortadoğu ve Afrika'ya uzanan coğrafyada farklı millet ve inançların barış ve huzur içerisinde yaşamasının sağlanarak, adalet, güven ve hoşgörü ortamının tesis edildiğini aktardı.

Ülkenin güney sınırlarındaki tehdit nedeniyle tarihin 500 yıl sonra tekerrür ettiğini ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştirildiğini hatırlatan Soytürk, şunları kaydetti:

" Osmanlı Devleti'nin, doğu ve güney sınırlarını tehdit ve tehlikelerden arındırmak, barış ve huzuru temin etmek için yaptığı Mercidabık seferi, devletin dini, askeri, siyasi ve iktisadi hayatında önemli gelişmelere yol açmış, Ortadoğu ve Afrika'da yüzyıllarca sürecek olan Osmanlı barışının başlangıcı olmuştur. Ülkemizin güney sınırlarında yine güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalınmış ve üçüncü yıl dönümünü kutladığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile başta Kilis olmak üzere ülkemizin güvenliği için tıpkı 503 sene önceki ruhla kararlı ve başarılı bir mücadele ortaya konmuştur."

- Belediye Başkanı Bulut

Belediye Başkanı Bulut da şanlı tarihin önemli zaferlerinden birisi olan Mercidabık Zaferi'nin 503'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Bulut, Yavuz Sultan Selim Han'ın, Memlüklülere karşı kazandığı Mercidabık Zaferi'nin Osmanlı Devleti'ne siyasi, askeri, dini ve ekonomik olarak birçok fayda sağladığına işaret ederek, "Bu zaferde pay sahibi olan ecdadımızı rahmetle, minnetle ve hayır dualarla yad ediyorum. Bu özel günlerin birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini diliyor, saygı ve sevgiler sunuyorum." ifadelerini kullandı.

- MHP İl Başkanı Mısırlıgil

MHP İl Başkanı Hasan Mısırlıgil de Osmanlı Devleti'ndeki ilk halife Yavuz Sultan Selim Han'ın tarihe altın harflerle destan yazdığı Mercidabık Zaferi'nin 503'üncü yıl dönümünü kutlamanın önemine işaret ederek, "24 Ağustos, Balkanlar'dan Anadolu'ya ve Ortadoğu'ya uzanan bir coğrafyada farklı ulus ve inançların barış, huzur, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamasının sağlandığı, adaletin ve hoşgörünün tesis edildiği bir tarihi olayın yıl dönümüdür." değerlendirmesinde bulundu.

- Memur-Sen Şube Başkanı

Memur-Sen Kilis Şube Başkanı Şen ise her toplumun tarih yolculuğunda milat sayılacak, kilometre taşı kabul edilecek önemli noktaları olduğunu vurguladı.

Türk tarihinin dünyada eşine az rastlanan kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu vurgulayan Şen, şu ifadelere yerdi:

"Vatan hainlerinin ve küresel iş birlikçilerin temizlenmesiyle arınıp özüne dönen Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin sınır güvenliğini sağlamak, küresel şebekelerin taşeronluğunu yapan terör örgütünün şehrimize ve ülkemize yönelik saldırılarını önlemek, bölgede huzur ve güveni yeniden tesis etmek amacıyla 24 Ağustos 2016 günü saat 04.00'te, sınır ötesi bir harekat başlattı. Fırat Kalkanı adı verilen bu harekatın, başladığı tarih itibarıyla elbette sembolik bir anlamı da vardı. Türk ordusunun bölgeyi teröristlerinden temizlemek için girdiği topraklar, 500 yıl önce Mercidabık Savaşı'na sahne olmuş, Yavuz Sultan Selim Han, Fırat Kalkanı'ndan 500 yıl önce, Mısır seferi sırasında Memlük devletiyle Cerablus yakınlarında Mercidabık Ovası'nda karşı karşıya gelmiş ve mutlak bir zafer kazanmıştı."

Kilis Kardelenler Akademi Derneği Başkanı Baran Şeker de Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nı kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Mercidabık Zaferi sonrasında Ortadoğu ve Afrika başta olmak üzere büyük bir coğrafyada insanların barış ve huzur içerisinde yaşamasının sağlandığını aktaran Şeker, 5 asır sonra tarihin tekerrür ettiğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatan ve milletin güvenlik, barış ve huzuru için Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirdiğini kaydetti.