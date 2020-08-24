Mercidabık Zaferi ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümü - Son Dakika

Mercidabık Zaferi'nin 504. ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın ise 4. yıl dönümü Kilis'in Yavuzlu Köyünde düzenlenen törenle kutlandı.

Tören, köy meydanında bulunan Yavuz Sultan Selim anıtına, Vali Recep Soytürk, Kilis 1. Hudut Alayı ve Garnizon Komutan Vekili Albay Gökay Muştu ile Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un çelenk sunmasıyla başladı.

Şehitler için yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile tören sona erdi.

Tören alanında ayrıca Fırat Kalkanı Operasyonu'nda şehit düşen Binbaşı Bülent Albayrak ile Osmanlı Sultanı Yavuz Sultan Selim'in büyük birer fotoğraflarının yer aldığı görüldü.

Törene, Kilis Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut yanı sıra çok sayıda asker ve polis katıldı.