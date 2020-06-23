Mercimek ekilen tarlalarda yabani ot yetişti, çiftçiler şoke oldu - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, 150 dönümlük mercimek tarlasına yağmur yağınca serpilen ilaç etkisini yitirdi. Bu nedenle tarlada mercimek yerine, boyları 1 metreyi aşan yabani hardal otları yetişti. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, ilacın etkisini yitirmesinin birden fazla nedeni olduğunu belirterek, "Özellikle aşırı yağmur yağdığı zaman maalesef ki geniş ve dar yapraklı otlar nüksedebiliyor. Bazen çiftçi de ilacın dozajını kısabiliyor. İlaçlamada dozaj, zamanlama ve rüzgar çok önemlidir. Bunların hepsi etkendir" dedi.
Bağlar ilçesine bağlı kırsal Çiçekliyurt Mahallesi'nde tarlalarına mercimek eken bazı çiftçilerin yabani otlar için serptiği ilaçlar, nisan ve mayıs aylarında yağan yağmur nedeniyle etkisini yitirdi. Tarlalarda mercimek yerine, boyları yer yer 1 metreyi aşan otlar ortaya çıktı. Komşu tarlalarda hasat yapılırken, mercimek yetişmeyen tarlalarındaki yabani otlarla baş başa kalan çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu belirterek, mağduriyetlerini dile getirdi.
"İlaçlamada zamanlama da çok önemli. İlaç, yabancı otu, hardalı, geniş ve dar yaprağı belli bir sürede öldürebiliyor. Belli bir süreyi aştıktan sonra, yani ot kendini tuttuktan sonra o otu öldüremezsiniz. Bunların hepsi etkendir. Bütün suçu ilaca yıkmak da yanlıştır. Çok fazla yağmurdan olmuş olabilir. Nasıl ki bir insanda hastalık nüksediyorsa toprakta da olabilir. Özellikle aşırı yağmur yağdığı zaman maalesef ki geniş ve dar yapraklı otlar nüksedebiliyor. Bazen çiftçi de ilacın dozajını kısabiliyor. İlaç ruhsatında bir litre, 10 dönüme giriyorsa biz bunu 15 dönüme koyarsak yanlış olur. O etkisini kaybediyor. İlaçlamada dozaj, zamanlama ve rüzgar çok önemlidir, bunların hepsi etkendir."